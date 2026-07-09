Kategoria artykułu: Biznes
Koniec z papierologią w sądach? Rząd ogłasza deregulację wymiaru sprawiedliwości
Zamiast papierowych akt i czekania w kolejce na poczcie – pełna cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wiceminister Arkadiusz Myrcha i minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawili wizję deregulacji w sądach.
09.07.2026, 13:56
"Chodzi nam o to, by wielka machina państwa funkcjonowała sprawnie, także w wymiarze sprawiedliwości" PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zmiany w funkcjonowaniu sądów przewiduje Deregulacja 2.0.
- W jaki sposób cyfryzacja ma usprawnić pracę sądów i obsługę obywateli.
- Jakie reformy w wymiarze sprawiedliwości zostały już wdrożone, a jakie są dopiero planowane.