Koniec z papierologią w sądach? Rząd ogłasza deregulację wymiaru sprawiedliwości

E-akta, e-komunikacja, a nawet e-wyroki. Resort sprawiedliwości chce kontynuować misję deregulacji wymiaru sprawiedliwości. Oczekiwanie na wyrok ma się skrócić, a to wszystko dzięki cyfryzacji i usprawnieniu pracy sądów.



- Chodzi nam o to, by wielka machina państwa funkcjonowała sprawnie, także w wymiarze sprawiedliwości. To sądy, które mają zapewnić sprawne rozpatrywanie spraw dla obywateli, przedsiębiorców. System ma być przyjazny dla tych, którzy z niego korzystają. Kontynuujemy to, co zaczęliśmy półtora roku temu – mówił minister Maciej Berek.

Deregulacja w sądach trwa

Przedstawiciele rządu zaczęli od przypomnienia, jakich zmiany deregulacyjne już zostały wprowadzone. Mowa tutaj o dostępie do KRS przez mObywatela, czy integracji danych z KRS i CEIDG na portalu biznes.gov.pl. Rządzący mówili także o portalu informacyjnym sądów powszechnych. Za pośrednictwem serwisu zaledwie w jednym kwartale ponad pół miliona użytkowników przesyła średnio 200 tys. pism. Jak wyjaśniał Waldemar Żurek, to oszczędność około 3 dni, gdyż tyle zwykle trwa wysłanie papierowego pisma.

Online działa już także bezpłatna pomoc prawna, a także wiele usług dla spółek, w tym np. udzielanie pełnomocnictw w postaci elektronicznej.

– Są też reformy, których nie udało nam się zrealizować z uwagi na weto prezydenta. To projekt racjonalizacji nadużywanego obecnie instrumentu aresztowania tymczasowego. To także projekt dotyczący rozwodów pozasądowych w bezspornych przypadkach małżeństw bez dzieci – wyjaśniał Maciej Berek.

Deregulacja 2.0, czy e-sąd zamiast sądu

– Czas na kolejny etap deregulacji. To coś więcej niż zmiana przepisów, to nowa jakość w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Chcemy maksymalnie ograniczyć papierową biurokrację. Upraszczamy procedury. Sądy powinny być dostępne i działać szybko. Prawo do sądu powinno być zapewnione. Punkt pierwszy to mądra cyfryzacja. Nowoczesne usługi sądowe dostępne bez wychodzenia z domu i nowe kompetencje, które pozwolą odciążyć sądu ze zbędnych formalności. Zbyt wiele czynności odbywa się na papierze. Musimy lepiej zorganizować pracę wymiaru sprawiedliwości. Powołałem pełnomocnika ds. cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości – mówił minister Waldemar Żurek.

Deregulacja sądów. Co planuje rząd?

O jakich zmianach mowa? Oto najważniejsze z planowanych reform:

Ograniczenie formalności w procesie sądowym . Po wdrożeniu dostępu do baz PESEL czy KRK w Deregulacji 1.0, sądy zyskają automatyczny wgląd do kolejnych rejestrów, w tym CEPiK, Systemu Informacji Finansowej, REGON oraz Systemu Dozoru Elektronicznego.

. Po wdrożeniu dostępu do baz PESEL czy KRK w Deregulacji 1.0, sądy zyskają automatyczny wgląd do kolejnych rejestrów, w tym CEPiK, Systemu Informacji Finansowej, REGON oraz Systemu Dozoru Elektronicznego. Cyfryzacja tam, gdzie tylko to możliwe. Przesłuchania (zarówno w prokuraturze, jak i przed sądem) oraz posiedzenia aresztowe będą mogły odbywać się online, a każda czynność będzie obowiązkowo nagrywana, co zapewni pełną przejrzystość. Sąd będzie dopuszczał także dowody i akta w postaci elektronicznej.

Przesłuchania (zarówno w prokuraturze, jak i przed sądem) oraz posiedzenia aresztowe będą mogły odbywać się online, a każda czynność będzie obowiązkowo nagrywana, co zapewni pełną przejrzystość. Sąd będzie dopuszczał także dowody i akta w postaci elektronicznej. Reforma biegłych sądowych. Dyplom już nie wystarczy, by dożywotnio wpisać się na listę biegłych sądowych. Przyzwyczajenia zastąpią przepisy i standardy wydawania opinii przez biegłych. To założenia już przedstawionego projektu ustawy, która ureguluje działalność ponad 18 tys. biegłych sądowych.

Dyplom już nie wystarczy, by dożywotnio wpisać się na listę biegłych sądowych. Przyzwyczajenia zastąpią przepisy i standardy wydawania opinii przez biegłych. To założenia już przedstawionego projektu ustawy, która ureguluje działalność ponad 18 tys. biegłych sądowych. Krajowy Rejestr Mediatorów i wyższe stawki. Powstanie publiczny, bezpłatny i centralny Krajowy Rejestr Mediatorów, który ułatwi znalezienie odpowiedniego mediatora. Aby przyciągnąć najlepszych specjalistów, już podniesione zostały ich wynagrodzenia. W sprawach majątkowych maksymalny limit wzrósł z 2 000 zł do nawet 8 000 zł, a stawki za posiedzenia w sprawach niemajątkowych wzrosły dwukrotnie.

Powstanie publiczny, bezpłatny i centralny Krajowy Rejestr Mediatorów, który ułatwi znalezienie odpowiedniego mediatora. Aby przyciągnąć najlepszych specjalistów, już podniesione zostały ich wynagrodzenia. W sprawach majątkowych maksymalny limit wzrósł z 2 000 zł do nawet 8 000 zł, a stawki za posiedzenia w sprawach niemajątkowych wzrosły dwukrotnie. Sprawniejsza praca notariuszy i nowe uprawnienia. Ci będą mogli złożyć w imieniu obywatela wniosek o wpis do księgi wieczystej również wtedy, gdy sprawa nie jest związana z aktem sporządzanym w jego kancelarii. Dodatkowo notariusze zyskają ułatwienie w zakresie bezpośredniego, automatycznego dostępu do Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), co przyspieszy transakcje i zwiększy bezpieczeństwo prawne obrotu.

Ci będą mogli złożyć w imieniu obywatela wniosek o wpis do księgi wieczystej również wtedy, gdy sprawa nie jest związana z aktem sporządzanym w jego kancelarii. Dodatkowo notariusze zyskają ułatwienie w zakresie bezpośredniego, automatycznego dostępu do Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), co przyspieszy transakcje i zwiększy bezpieczeństwo prawne obrotu. Porozumienie mediacyjne zakończy sprawę. Jeśli w toku procesu strony „dogadają się” lub jedna z nich naprawi szkodę, można będzie szybciej zakończyć sprawę. Prokuratorzy zyskają narzędzie do szybkiego kończenia spraw karnych bez angażowania sądu.

Jeśli w toku procesu strony „dogadają się” lub jedna z nich naprawi szkodę, można będzie szybciej zakończyć sprawę. Prokuratorzy zyskają narzędzie do szybkiego kończenia spraw karnych bez angażowania sądu. Sąd rejonowy jako pierwszy. Tzw. progi wartości przedmiotu sprawy decydują o tym, czy strony muszą fatygować się do sądów okręgowych, czy też mogą stawić się w sądach rejonowych. Sprawy do 150 tys. zł będą rozstrzygane przez sądy rejonowe.

Tzw. progi wartości przedmiotu sprawy decydują o tym, czy strony muszą fatygować się do sądów okręgowych, czy też mogą stawić się w sądach rejonowych. Sprawy do 150 tys. zł będą rozstrzygane przez sądy rejonowe. Łatwiejsze wolnienie z kosztów sądowych. Obywatele w najtrudniejszej sytuacji materialnej, którzy pobierają już świadczenia z pomocy społecznej, nie będą musieli po raz kolejny przechodzić przez stresującą procedurę udowadniania ubóstwa przed sądem. Do zwolnienia z kosztów sądowych wystarczy sam dokument potwierdzający prawo do zasiłku.