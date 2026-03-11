Kategoria artykułu: Biznes
Dlaczego pozwy zbiorowe w Polsce nie działają. Jest pomysł na zmianę prawa
Pozwy zbiorowe miały przyspieszyć dochodzenie roszczeń przez tysiące poszkodowanych i odciążyć sądy. W praktyce pozostają marginalnym narzędziem – przez 15 lat złożono ich zaledwie 371, a część spraw ciągnie się ponad dekadę. Posłowie Konfederacji proponują zmianę przepisów, ale eksperci ostrzegają, że projekt wymaga korekt, by nie naruszył prawa do sądu. Czy zyska poparcie rządzącej koalicji?
11.03.2026, 04:30
Konfederacja ma pomysł na odkorkowanie sądów i usprawnienie instytucji pozwów zbiorowych. Fot. PAP/Maciej Kulczyński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego pozwy zbiorowe w Polsce nie cieszą się popularnością i co stoi za przewlekłością takich spraw.
- Jakie zmiany w przepisach dotyczących pozwów zbiorowych proponuje Konfederacja.
- Jak eksperci i politycy oceniają projekt nowelizacji prawa o postępowaniach grupowych oraz czy reforma ma szansę na ponadpartyjne poparcie.