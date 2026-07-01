Kategoria artykułu: Biznes
Kryptowaluty w legislacyjnej próżni. Polska nie wdrożyła MiCA, firmy uciekają po zagraniczne licencje
1 lipca to ważna data dla branży kryptowalutowej. Szczególnie twardy orzech do zgryzienia mają firmy w Polsce. Ze względu na brak ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA, przedsiębiorcy zdani są na zagraniczne licencje.
01.07.2026, 05:00
1 lipca kończy się okres przejściowy przewidziany obowiązującym w całej Unii Europejskiej rozporządzeniem MiCA. Fot. Cheng Xin/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy po 1 lipca 2026 r. firmy kryptowalutowe mogą legalnie działać w Polsce bez licencji CASP.
- Dlaczego Polska nie wdrożyła rozporządzenia MiCA i jakie skutki wywołał chaos legislacyjny.
- Jakie możliwości mają dziś polskie firmy kryptowalutowe i jakie konsekwencje może ponieść państwo za brak wdrożenia MiCA.