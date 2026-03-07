Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia Sezon 2 Odc. 1
Kryzys psychiczny to nie słabość. To sygnał, że czas na zmianę
Czym jest załamanie, skąd się bierze, jak je rozpoznać, zaakceptować i zażegnać? Jakie są etapy i fazy kryzysu i jak je przeżyć? Co nam może dać załamanie nerwowe, a czego nas pozbawia? O tym w najnowszym odcinku wideocastu „Harmonia" mówi Krzysztof Sobczak, psychoterapeuta Gestalt.
07.03.2026, 06:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest kryzys i jak go rozpoznać.
- Jakie są rodzaje i etapy załamania nerwowego.
- Co może dać nam kryzys psychiczny.