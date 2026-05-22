Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Kryzys w Polskiej Agencji Kosmicznej. Pracownicy składają skargi, branża mówi o problemach
Do ministra finansów i gospodarki trafiła skarga obecnych i byłych pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy wskazują na problemy organizacyjne, napięcia kadrowe i ograniczenie części działań Agencji. Jednocześnie branża kosmiczna sygnalizuje spadek aktywności.
22.05.2026, 10:17
Polska Agencja Kosmiczna mierzy się ze skargami obecnych i byłych pracowników. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) traci zdolność do realizacji swoich podstawowych zadań, jak twierdzą sygnaliści.
- Co wynika ze skarg pracowników Agencji, które trafiły do ministerstwa i Państwowej Inspekcji Pracy.
- Dlaczego sektor kosmiczny coraz częściej sam przejmuje inicjatywę w projektach, w których wcześniej kluczową rolę odgrywała Agencja.