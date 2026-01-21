Kategoria artykułu: Biznes
Kto kontroluje polską mieszkaniówkę? Dane obalają mit o rynku deweloperskim
Pochodzenie kapitału firm deweloperskich od lat pojawia się w debacie o polskim rynku mieszkaniowym. Wraz z rosnącą obecnością funduszy i inwestorów zagranicznych wraca pytanie o faktyczną strukturę własności sektora. Kluczowe jest jednak to, jaki realny wpływ na rynek mają inwestorzy spoza Polski. Sprawdziliśmy to.
21.01.2026, 05:47
Z danych JLL wynika jasno, że firmy z polskim kapitałem odpowiadają za 73,7 proc. rynku. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda struktura kapitałowa polskiego rynku deweloperskiego oraz rzeczywisty udział firm z kapitałem krajowym i zagranicznym.
- Jak zróżnicowanie regionalne wpływa na koncentrację kapitału zagranicznego w największych miastach i jego marginalną obecność poza aglomeracjami.
- Dlaczego narracja o dominacji kapitału zagranicznego utrzymuje się mimo braku potwierdzenia w danych.