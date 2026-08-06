Kuloodporny i pancerny. Skąd się bierze siła polskiego przemysłu?

Kuloodporny i pancerny – to określenia używane, żeby opisać polski przemysł w ostatnich latach. Wygląda on imponująco na tle sytuacji w innych gospodarkach UE, a zwłaszcza Niemiec, czy innych gospodarek regionu. Z czego wynika jego siła? Oto krótkie tour de force po fenomenie polskiego przemysłu.

Nota metodologiczna

Na początek uwaga metodologiczna. Przemysł dzieli się na cztery części, zwane sekcjami. Są to: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami. Dominującą sekcją jest przetwórstwo przemysłowe, które obecnie stanowi w Polsce ponad 85 proc. produkcji całego przemysłu.

W analizie będę odnosił się tylko do przetwórstwa przemysłowego i używał określenia przemysł właśnie jako synonim przetwórstwa. Jest to podyktowane chęcią uchwycenia najważniejszych zjawisk w tej części sektora, gdzie duży wpływ mają czynniki niezależne, np. ceny nośników energii, czy decyzje regulacyjne.

Polskie przetwórstwo na tle Europy

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Polskie przetwórstwo znajduje się wśród liderów w zakresie wzrostu produkcji przemysłowej w ostatnich latach. Dobrze widać to na powyższym wykresie, gdzie wartość 100 odpowiada uśrednionej produkcji w całym 2021 r.

W czerwcu 2026 r. po wyeliminowaniu czynników sezonowych była ona o prawie 16 proc. wyższa niż w 2021 r. Ten wynik sam w sobie nie jest może oszałamiający. Zdarzały się okresy znaczenie wyższego wzrostu. Jednak warto zwrócić uwagę na kontekst – wyhamowanie popytu na towary po boomie covidowym, kryzys energetyczny, wzrost stóp procentowych oraz rosnącą konkurencję ze strony chińskich produktów.

W zdecydowanej większości państw ujętych na wykresie przez szare linie produkcja jest na tym poziomie, co 5 lat temu. Jeszcze słabiej wygląda sytuacja w Niemczech. Produkcja jest tam na poziomie o ponad 7 proc. niższym niż w 2021 r. Jest także niższa niż w 2015 r.

Jedynym państwem z wyraźnie wyższym wzrostem produkcji w ostatnich latach jest Dania. Jej wartość jest obecnie o 38 proc. wyższa niż w 2021 r. Kraj zawdzięcza ten wynik głównie ogromnym wzrostom w produkcji leków na otyłość, tzw. GLP-1.

Warto też spojrzeć na polskie przetwórstwo w szerszej perspektywie. Na początku 2015 r. produkcja wynosiła 71 proc. tego, co w 2021 r. To oznacza, że na przestrzeni całego tego okresu, tj. od 2015 do połowy 2026 r., wartość produkcji przetwórstwa wzrosła aż o 63 proc.

Nie tylko Niemcy. Problemy mają też kraje regionu

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Wzrost produkcji w polskim przetwórstwie wobec 2021 r. jest czwartym najszybszym w całej UE. Poza wspomnianą Danią wzrost odnotowuje Grecja oraz malutka Malta. W podobnym tempie jak w Polsce zwiększyła się produkcja także na Cyprze, Litwie oraz w Szwecji.

Przetwórstwo w pozostałych państwach UE notuje spadki albo w najlepszym wypadku wyniki stagnacyjne. W tej pierwszej grupie, poza Niemcami, jest też wiele gospodarek regionu. W Estonii produkcja od 2021 r. spadła o prawie 9 proc., w Rumunii skurczyła się o 5 proc., na Słowacji o 2 proc., na Węgrzech o 1,5 proc., a w Bułgarii o 1 proc. Słabo radzi sobie też kluczowy z europejskiego punktu widzenia przemysł we Włoszech. Produkcja jest tam o ponad 5 proc. niższa niż w 2021 r.

Nieco lepiej radzi sobie czeski przemysł, gdzie wartość produkcji wzrosła o 6 proc. We Francji i Hiszpanii ten wzrost wyniósł ok. 5 proc. A w całej UE, produkcja jest wyższa niż w 2021 r. o symboliczne 1 proc. Na tym tle polski przemysł wypada wyjątkowo dobrze.

Gdzie rośnie, gdzie spada

W poszukiwaniu odpowiedzi – dlaczego przetwórstwo w Polsce radzi sobie tak dobrze, warto spojrzeć, jak zmieniała się produkcja w poszczególnych branżach i jak to wygląda na tle UE. Przedstawiłem to na poniższym wykresie.

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Na osi X została pokazana wartość produkcji w UE w maju 2026 r. wobec średniego poziomu z 2021 r., a na osi Y dynamika w tych samych branżach dla Polski. Generalny wniosek jest taki, że trendy w polskim przetwórstwie są podobne do tych obserwowanych w całej Europie. Z tego zestawienia konieczne było wyłączenie produkcji koksu i rafinacji ropy oraz wyrobów skórzanych, ponieważ Eurostat nie podaje o nich danych dla Polski. Jest to spowodowane małą liczbą podmiotów działających w naszej gospodarce, co skutkuje objęciem tych danych tajemnicą statystyczną.

Gwiazdy…

Obszarem, gdzie wartość produkcji w Polsce wzrosła najmocniej jest pozostały sprzęt transportowy. Dynamika wyniosła aż 129 proc. Jest to też branża, w której produkcja wzrosła najmocniej w całej UE – o 43 proc. Co kryje się dokładnie w tej kategorii? Między innymi produkcja wozów bojowych, w tym czołgów, ale także samolotów i części do nich. W przypadku polskiego przetwórstwa ta druga podkategoria wydaje się kluczowa, co widać w danych o eksporcie. W ostatnich latach w Polsce bardzo silnie rozwinął się przemysł lotniczy.

Innymi branżami gdzie nastąpiły silne wzrosty produkcji była naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. W Polsce to była druga najszybciej rosnąca kategoria – w maju br. wartość produkcji była o prawie 80 proc. wyższa niż w 2021 r. W UE to też była jedna z najszybciej rosnących kategorii – z dynamiką 19 proc. Wydaje się, że duże znaczenie dla wzrostu w tym obszarze miał trend automatyzacji i robotyzacji produkcji w całym przemyśle.

Mocno wzrosła także produkcja leków, przy czym akurat w tej kategorii wzrost był silniejszy w UE. Wyniósł 32 proc., a w Polsce produkcja zwiększyła się o 25 proc. Silny był także wzrost w kategorii produkcji pozostałej – 38 proc. w Polsce i 20 proc. w całej UE.

W Polsce dobrze radzi sobie też branża maszyn i urządzeń (49 proc.), samochodów i części (34 proc.), czy żywności (23 proc.). W UE wartość produkcji w nich też wzrosła, choć tylko w jednocyfrowym tempie.

Warto też zwrócić uwagę, że jest kilka branż, gdzie produkcja w UE spadła, a w Polsce wzrosła. To np. wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, czy metalowe wyroby gotowe.

…i słabeusze

Tylko w jednym obszarze wartość produkcji w Polsce spadła, a w UE wzrosła – branży wyrobów tytoniowych. Jest też kilka branż, gdzie produkcja spadła zarówno w Polsce, jak i całej Unii. Można tu wymienić odzież, meble, czy wyroby drewniane. Spadki w polskim przetwórstwie zazwyczaj były jednak mniejsze.

Wniosek, który stąd płynie jest taki, że mamy zaskakująco mało „słabeuszy”. Nie ma branż, gdzie produkcja obecnie była o ponad 15 proc. niższa niż w 2021 r. W UE takich przemysłów jest kilka. W najgorszej sytuacji jest branża chemiczna, gdzie produkcja spadła o prawie 20 proc. To oczywiście jest związane szczególnie ze spadkami w Niemczech na skutek odcięcia dostaw taniego gazu z Rosji.

W czym polski przemysł wyróżnia się na tle Europy?

Poszukujący jednego, konkretnego wyjaśnienia fenomenu polskiego przemysłu będą zawiedzeni. Podobnie jak w przypadku bardzo dobrej kondycji całej gospodarki w ostatnich latach, przyczyny tego stanu są złożone.

Można je podzielić na dwie kategorie. Pierwszą można określić mianem przyczyn konwencjonalnych. Tu możemy zapisać bardzo silną dywersyfikację polskiego przemysłu, jedną z najsilniejszych na świecie. To sprawia, że problemy jednej branży nie ciągną dużej części przemysłu w dół. Wśród tych przyczyn jest też spory rynek wewnętrzny, konsekwentnie od kilku lat wspierany wzrostem płac realnych i wysokim deficytem. Polska wciąż jest też atrakcyjnym miejscem przyciągającym nowe inwestycje. Ponadto polski przemysł jest dosyć odporny na towary importowane do Europy z Chin. Znaczenie mają też zwiększone wydatki na zbrojenia oraz środki płynące z UE.

Jest też druga kategoria – wyjaśnień niekonwencjonalnych. To np. fakt, że polski przemysł zyskuje zamówienia dzięki wojnie w Ukrainie. Wysyłamy do tego kraju ogromne ilości paliwa, broni, samolotów i części, czy pojazdów.

Innym tego typu wytłumaczeniem jest… słabość niemieckiego przemysłu. Dla niektórych firm, które produkują półprodukty dla tamtejszych przedsiębiorstw to naturalnie ogromne wyzwanie. Ale są też takie, które zastępują w łańcuchach dostaw firmy niemieckie. I to też może być jedna z przyczyn relatywnie dobrych wyników polskiego przetwórstwa.

Co dalej? Z jednej strony, większość z wymienionych czynników nadal powinna napędzać przemysł w Polsce. Z drugie strony, wciąż rozpędza się fala z chińskimi towarami. Ona Zalała już wiele branż w Europie i jest poważne ryzyko, że zaleje kolejne. Polski przemysł na razie był odporny, ale czy tak będzie w przyszłości? Zobaczymy.