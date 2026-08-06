Kategoria artykułu: Analizy
Kuloodporny i pancerny. Skąd się bierze siła polskiego przemysłu?
Polski przemysł idzie jak burza. Gdy produkcja w większości państw UE pozostaje na poziomie sprzed pięciu lat lub spada, polskie przetwórstwo konsekwentnie zwiększa skalę działalności. Skąd bierze się ta odporność i czy ma szansę utrzymać się w kolejnych latach?
06.08.2026, 05:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego polski przemysł rozwija się szybciej niż w większości państw Unii Europejskiej.
- Które branże napędzają wzrost polskiego przemysłu.
- Które czynniki stoją za sukcesem polskiego przetwórstwa oraz jakie wyzwania mogą ograniczyć jego rozwój w kolejnych latach.