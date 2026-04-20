Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować

Choć dla wielu przedsiębiorców leasing to przede wszystkim samochody osobowe, które w styczniu 2026 roku stanowiły aż 87,1 proc. finansowania w segmencie pojazdów lekkich, polski rynek oferuje znacznie większe możliwości.

Dane Związku Polskiego Leasingu (ZPL) wskazują, że mimo niewielkiego, 1,8-procentowego spadku całego rynku ruchomości, którego wartość wyniosła 7,67 mld zł, niektóre kategorie aktywów wykraczają poza standard.

W samym styczniu 2026 roku na finansowanie takich aktywów jak statki, samoloty czy tabor kolejowy przeznaczono 85 mln zł. Co ważne, kategoria określana w statystykach jako „inne”, obejmująca najbardziej specyficzne i niszowe przedmioty, odnotowała wzrost o 16,2 proc. rok do roku.

Komentarz partnera cyklu Subskrypcyjny model mobilności dla biznesu Choć w leasingu można dziś sfinansować niemal wszystko, dla nas najistotniejsze jest nie „co”, ale „jak” można to zrobić. Współczesny przedsiębiorca szuka przede wszystkim ochrony ciągłości operacyjnej. Biznes coraz częściej odchodzi więc od klasycznego modelu na rzecz rozwiązań subskrypcyjnych, takich jak NAJEM. To model, który redefiniuje pojęcie „pełnej obsługi” – miesięczna opłata zapewni nam niezakłócony komfort i bezproblemowe użytkowania auta.



Kluczem jest tu elastyczność dopasowana do potrzeb: przedsiębiorca może sam zdecydować o wysokości wpłaty własnej – lub jej zupełnym braku – a także o tym, jak długo będzie trwała umowa. Elastyczny jest również limit kilometrów, pozwalający swobodnie zarządzać przebiegami w skali całego kontraktu.



Wybierając NAJEM, otrzymujemy kompletny pakiet korzyści zamknięty w jednej, stałej miesięcznej opłacie. Zawarty jest w niej pełen ekosystem wsparcia: od ubezpieczenia i serwisu w ASO, przez całodobowe assistance , aż po auto zastępcze bez limitów.

Ponadto, pakiet można rozszerzyć o sezonową wymianę i przechowywanie opon. Cały proces podpisania umowy możemy zrealizować w pełni zdalnie, hybrydowo lub stacjonarnie. NAJEM to rozwiązanie dla tych, którzy w arkuszu wydatków chcą widzieć jedną, niezmienną kwotę, nie martwiąc się o inflację składek czy niespodziewane awarie. Bo w biznesie „przedmiotem” do sfinansowania jest także gwarancja ciągłości działania.

Lista nietypowych przedmiotów jest długa, a Mikołaj Łagowski, właściciel firmy Leason wskazuje, że jest ona często związana ze specyfiką danej branży.

Najczęściej za leasingiem nietypowych przedmiotów przemawia chęć zapłaty niewielkiej kwoty na początek i rozłożenie zakupu na raty.

– Najczęściej za leasingiem nietypowych przedmiotów przemawia chęć zapłaty niewielkiej kwoty na początek i rozłożenie zakupu na raty. Czasami powodem sięgnięcia po leasing jest potrzeba szybszego ujęcia zakupu w kosztach, nie przez amortyzację, co pozwala zaoszczędzić na podatkach – mówi Mikołaj Łagowski.

Ekspert wskazuje też, że nie każdy może dostać leasing na nietypowy przedmiot. Przy większych kwotach ocena wniosku jest dokładna, sprawdzana jest też historia leasingobiorcy i jego wyniki.

Kiedy leasing się opłaca, a kiedy traci sens?

Karol Klauziński, doradca podatkowy, prezes zarządu PB Consulting, określa strategię brania aktywów trwałych w leasing jako sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Ekspert wskazuje, że jednym z istotnych mechanizmów jest tu prawo do skorzystania z tzw. efektu tarczy podatkowej. Klauziński wyjaśnia, że umowa leasingu może zostać zawarta na okres stanowiący 40 proc. standardowego czasu amortyzacji danego przedmiotu. W praktyce pozwala to na znacznie szybsze rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu.

Poza korzyściami podatkowymi Klauziński zwraca uwagę na to, że konstrukcja umowy obejmuje koszty serwisowe. Oznacza to, że w przypadku awarii to leasingodawca przejmuje na siebie obowiązek naprawy lub wymiany sprzętu, zdejmując ten problem z głowy przedsiębiorcy.

Ekspert podkreśla, że z perspektywy podatkowej leasing jest najbardziej uzasadniony przy przedmiotach o wartości powyżej 10 tys. zł. Co do zasady (pomijając pomoc de minimis), w przypadku tańszych aktywów przepisy często pozwalają na natychmiastowe i pełne rozliczenie kosztów, co czyni leasing mniej opłacalnym podatkowo.

Co można wziąć w leasing?

1. Dmuchane zamki

Choć leasing dmuchanych zamków może wydawać się nietypowy, z biznesowego punktu widzenia jest to rozwiązanie całkiem racjonalne. Przede wszystkim tego typu urządzenia stanowią narzędzie pracy dla firm zajmujących się organizacją wydarzeń, animacją czasu wolnego czy wynajmem atrakcji na festyny, pikniki firmowe i imprezy rodzinne. Zamiast jednorazowo inwestować większą kwotę w zakup, przedsiębiorcy mogą rozłożyć koszt w czasie i lepiej zarządzać płynnością finansową.

2. Podwodne skutery do nurkowania

Podwodny skuter do nurkowania to specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez szkoły nurkowania i firmy organizujące wyprawy, który pozwala uatrakcyjnić ofertę i przyciągnąć klientów szukających ekstremalnych doświadczeń. Leasing umożliwia sfinansowanie takiego wyposażenia bez dużego wydatku na start, a jednocześnie pozwala dopasować koszty do przychodów generowanych z kursów i wynajmu.

3. Routery

Operatorzy internetowi muszą dysponować dużą pulą routerów, aby sprawnie uruchamiać kolejne instalacje u klientów i szybko wymieniać sprzęt w razie awarii. Leasing może być dla nich opłacalny, ponieważ ogranicza jednorazowy wydatek, rozkłada koszt zakupu w czasie i pozwala dopasować finansowanie do tempa wzrostu bazy abonentów.

Warto jednak pamiętać o zastrzeżeniu, że leasing dotyczy środków trwałych, a nie towaru handlowego. Routery muszą więc być przedmiotami, które operator użytkuje w bieżącej działalności (np. udostępnia klientom), a nie takimi, którymi handluje.

4. Wodomierze

Urządzenia pomiarowe, geodezyjne i kartograficzne, a także laboratoryjne mogą stać się przedmiotem umowy leasingowej, dzięki czemu np. firma wodociągowa może wziąć w leasing kilkaset wodomierzy. Ze względu na to, że są ruchomymi urządzeniami pomiarowymi, mogą być przedmiotem umowy leasingu na zasadach ogólnych prawa cywilnego i podatkowego. Leasing pozwala na zakup przedmiotu: bez konieczności angażowania kapitału firmy, na szybki rozwój i modernizację, a także podwyższenie standardu świadczonych usług.

5. Domki mobilne i kopuły glampingowe

Oba produkty wykorzystywane są do krótkoterminowego wynajmu. W ich przypadku kluczowe jest szybkie skalowanie oferty w zależności od sezonu i lokalizacji – właściciele często stawiają kolejne obiekty tam, gdzie rośnie popyt turystyczny. Takie finansowanie jest dostępne głównie dla firm, ponieważ obiekty te traktowane są jako ruchome aktywa wykorzystywane w działalności usługowej (np. baza noclegowa, resort, pole glampingowe), a nie trwała nieruchomość, co pozwala je sfinansować jako sprzęt operacyjny, a nie inwestycję budowlaną.

6. Technika basenowa, sauny i jacuzzi

Przedsiębiorcy biorą technikę basenową, sauny i jacuzzi w leasing, ponieważ są to kosztowne elementy wyposażenia, niezbędne do uruchomienia lub rozbudowy obiektu wellness, hotelu czy centrum rekreacyjnego.

Takie finansowanie może dotyczyć również instalacji w domu prywatnym, ale wtedy zwykle jest to oferta ratalna albo leasing konsumencki, a nie klasyczny leasing używany w działalności. Jeżeli przedsiębiorca kupuje saunę lub jacuzzi i montuje je w domu, ale wykorzystuje je w firmie, na przykład w wynajmowanym domku, apartamencie czy obiekcie noclegowym, leasing może być jak najbardziej uzasadniony biznesowo. Kluczowe jest więc przeznaczenie sprzętu i to, czy służy działalności gospodarczej.

7. Rowery zwykłe i elektryczne

Przedsiębiorcy biorą rowery zwykłe i elektryczne w leasing, ponieważ jest to dla nich sposób na szybkie wyposażenie firmy w środek transportu bez dużego wydatku na start. Leasing opłaca się zwłaszcza wtedy, gdy rower ma służyć do dojazdów, spotkań z klientami, dostaw lub innych zadań firmowych, a koszty można rozłożyć w czasie i ująć w rozliczeniach firmy.

8. Maszyny zbudowane własnoręcznie (po koszcie wytworzenia, bez marży)

W leasing można także wziąć samodzielnie zbudowane maszyny krótko po wytworzeniu, co ma uwolnić zamrożoną w nich gotówkę. Dzięki temu można przeznaczyć ją na kolejne maszyny albo do innych celów. Jak wskazuje Mikołaj Łagowski, firmy mogą wykorzystać te maszyny do rozbudowy parku maszynowego i zwiększenia mocy produkcyjnych, a firmy sprzedające te maszyny mogą ich używać np. w celach demonstracyjnych lub do zarobkowego wynajmu. Leasing zwrotny pozwala poprawić płynność firmy niskim kosztem i jest tanią formą finansowania.

9. Komory normobaryczne

Nowe komory normobaryczne, czyli specjalne pomieszczenia z podwyższonym ciśnieniem i zwiększonym stężeniem tlenu, kosztują od 300 do 600 tys. zł w zależności od rozmiaru i wyposażenia. Mikołaj Łagowski wskazuje, że decyzja o zakupie zazwyczaj wiąże się z chęcią dywersyfikacji biznesu. Za leasingiem tego typu komory przemawiają też aspekty podatkowe i chęć wygenerowania wysokiego jednorazowego kosztu podatkowego przez podwyższoną opłatę wstępną (do 45 proc.) oraz szybkie wliczenie komory w koszt firmy.

10. Meble na wymiar

Firmy biorą meble na wymiar w leasing, ponieważ pozwala im to wyposażyć przestrzeń dokładnie na potrzeby biznesu bez zamrażania dużej kwoty na początku. Leasing jest dozwolony, jeśli meble są przeznaczone do działalności gospodarczej i są odpowiednio opisane w umowie. Najczęściej korzystają z tego rozwiązania biura, restauracje i inne firmy, które potrzebują urządzić lokal pod swoją ofertę.