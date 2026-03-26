LPP bije rekordy, inwestorzy w euforii. „Rentowność ponad wszystko”
Modowy gigant szykuje otwarcie kolejnego tysiąca sklepów Sinsay. Mimo historycznego zysku i dywidendy będzie bezwzględnie zamykać nierentowne placówki. – Nie będziemy trzymać salonu przy Oxford Street w Londynie czy gdziekolwiek indziej wyłącznie ze względów prestiżowych – deklaruje Marek Piechocki, prezes LPP.
26.03.2026, 18:17
Choć motorem wzrostu grupy LPP jest dziś Sinsay, to przez długie lata kluczową marką był Reserved. W 2025 r. pojawił się kolejny sklep tej sieci w Niemczech, konkretnie w Oberhausen. Fot. materiały prasowe/LPP
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim tempie rozwija się LPP i jak zmieniają się priorytety spółki.
- W jaki sposób spółka łączy gwałtowną ekspansję sieci sklepów z dynamicznym wzrostem w e-commerce.
- Jak eksperci postrzegają wyniki i plany LPP.