16.03.2026
16.03.2026 10:24

Allegro i Lux Med ogłaszają współpracę. Na platformie pojawi się oferta usług medycznych

Allegro oraz grupa Lux Med ogłosiły partnerstwo, w ramach którego na największej platformie handlowej w Polsce dostępna będzie także oferta usług medycznych.

Firmy planują wdrożenie oferty usług w trzech obszarach: dla sprzedających na Allegro, dla klientów indywidualnych oraz dla użytkowników programu Allegro Smart.

W pierwszej kolejności wystartuje oferta abonamentów dla 160 tys. sprzedających na Allegro z dostępem do ponad 300 placówek Lux Med oraz 3 tys. placówek partnerskich. Pakiet połączy dostęp do placówek medycznych i opiekę szpitalną.

Jak podaje Allegro, dla spółki wejście w segment usług to element szerszej strategii dywersyfikacji i wzrostu przychodów. Z kolei Lux Med, zgodnie z nową strategią grupy, rozbudowuje sektor biznesu skierowany bezpośrednio do konsumentów.

– Allegro to platforma zakupowa pierwszego wyboru dla milionów Polaków. Chcemy jednak być obecni we wszystkich ważnych obszarach ich codzienności. Partnerstwo z Lux Med to nasz pierwszy, istotny krok w budowaniu całego ekosystemu usług, który wykracza poza tradycyjny e-commerce i sprzedaż produktów – komentuje nawiązanie współpracy prezes Allegro Marcin Kuśmierz.

– Patrzymy na rozwój grupy wieloaspektowo. Jednym z celów, jaki przed sobą postawiliśmy, jest dotarcie do miliona pacjentów indywidualnych w ramach różnych linii biznesowych. Widzimy duży potencjał we współpracy z silnymi partnerami. Podjęcie strategicznego partnerstwa z Allegro otwiera dla nas nowy, szeroki kanał dotarcia do nowych klientów i pozwala wspólnie rozwijać ofertę usług zdrowotnych. Dzięki obecności w największym ekosystemie e-commerce zwiększamy zasięg naszych usług, a klienci Allegro zyskują łatwiejszy dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej – skomentowała z kolei Anna Rulkiewicz, prezeska grupy Lux Med.

Allegro oraz Grupa Lux Med ogłosiły partnerstwo, w ramach którego na największej platformie handlowej w Polsce dostępna będzie także oferta usług medycznych. Fot. Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
