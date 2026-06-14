Kategoria artykułu: Biznes
Kto rządzi w lodowej Polsce? Rynek ma wartość 5 mld zł, a gigant chce zdetronizować lidera
– W Polsce jesteśmy wśród liderów rynku. Mamy ambicję, żeby zostać numerem jeden. Myślę, że fakt, iż staliśmy się organizacją skoncentrowaną wyłącznie na kategorii lodów bardzo nam w tym pomoże – mówi Michał Krygier, szef The Magnum Ice Cream Company na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę.
14.06.2026, 05:00
Kategoria lodów rośnie o kilka procent rocznie. Wzrost wartości sprzedaży, mimo presji kosztowej i wymagającego otoczenia rynkowego, napędzają m.in. wyższe ceny. Fot. toncd32 / iStock / Getty Images Plus
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie plany ma koncern The Magnum Ice Cream Company wobec polskiego rynku.
- Ile Polacy wydają na lody i jaka jest perspektywa wzrostu rynku.
- Kto rządzi na polskim rynku lodów, a kto śmiało puka do czołówki.