Kategoria artykułu: Biznes
Sok zamiast piwa zero? Producenci chcą skorzystać na trendzie bezalkoholowym
Moda na bezalkoholowe trunki zapanowała nad Wisłą. Potencjał widzą nie tylko producenci alkoholu, ale i soków NFC. Eksperci zapewniają, że NoLo może być motorem napędowym dla rynku napojów, ale pod jednym warunkiem: marki nie powinny rozumieć tego trendu zbyt literalnie.
04.06.2026, 05:10
Badania rynku pokazują, że część konsumentów wybiera piwa zero jako zamiennik napojów gazowanych. Z tego względu postanowiliśmy sprawdzić potencjał tego segmentu i wprowadziliśmy własne napoje gazowane – mówi Krystian Krystoforski, dyrektor marketingu marki Oryginalny Sok. Fot. materiały prasowe Oryginalny Sok
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób producenci soków NFC mogą skorzystać na modzie na bezalkoholowe trunki.
- Jaki jest plan rozwoju właściciela marki Oryginalny Sok, producenta soków NFC.
- Co ma więcej cukru Coca-Cola Zero czy sok NFC.