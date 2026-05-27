Kategoria artykułu: Biznes
Małpki jednak w systemie kaucyjnym. „Rocznie może chodzić o ok. 500 mln do miliarda opakowań”
Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, zapowiedziała w rozmowie z RMF FM, że decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe butelki szklane, w tym opakowania typu „małpki", może zapaść po wakacjach. – To kwestia tego kiedy, a nie czy – podkreśliła.
27.05.2026, 14:09
Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiada powrót do tematu kaucji na jednorazowe butelki szklane po okresie wakacyjnym/fot. gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy i kiedy „małpki" wejdą do systemu kaucyjnego.
- Co decyzja o poszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane oznacza dla konsumentów i środowiska.
- Jakie jest stanowisko polskiego handlu w kwestii rozszerzenia systemu.