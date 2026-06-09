Kategoria artykułu: Biznes
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„Ryzyko prawne wpływa na bilanse”. Szef BFG o kondycji banków i corocznych składkach
Po kredytach frankowych polskie banki stają w obliczu wyroku TSUE dotyczącego kredytowania prowizji. Maciej Szczęsny, prezes BFG, ocenia stabilność sektora, mówi o składkach na fundusze awaryjne i unijnej regulacji CMDI, która wzoruje się na doświadczeniach z Polski.
Maciej Szczęsny, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wskazuje, że koszty transferu pieniędzy do frankowiczów ponieśli w dużym stopniu deponenci. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie nowe ryzyko prawne, poza kredytami frankowymi, niepokoi obecnie polski sektor bankowy.
- Kto zdaniem prezesa BFG ponosi ukryte koszty masowych transferów kapitału do kredytobiorców.
- Jakie są prognozy dotyczące wysokości składek bankowych na fundusz przymusowej restrukturyzacji (resolution) po 2026 roku.