Mecz Gwiazd MLS bez Lewandowskiego. Ale czy zagra Messi?
MLS liczy, że Mecz Gwiazd 2026 potwierdzi piłkarski boom w USA po mundialu. W Charlotte nie zagra jednak Robert Lewandowski, a największą zagadką pozostaje Lionel Messi, którego liga unika w kampanii promocyjnej po zeszłorocznej aferze.
20.07.2026, 04:00
Pierwszy mecz po mundialu Inter Miami ma zagrać już 22 lipca, czyli tydzień przed Meczem Gwiazd MLS i trzy dni po finale mundialu. Przeciwnikiem klubu z Florydy ma być Chicago Fire i Robert Lewandowski.
Fot. Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images
Fot. Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego MLS ostrożnie promuje Lionela Messiego przed Meczem Gwiazd 2026 mimo jego obecności w składzie.
- Jak zeszłoroczna nieobecność Messiego wpłynęła na przygotowania i strategię marketingową ligi.
- Dlaczego Robert Lewandowski nie znalazł się w składzie Meczu Gwiazd MLS i jakie są szanse, że zastąpi Lionela Messiego.