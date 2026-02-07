Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Sezon 1 Odc. 53
Mediacje rodzinne. Jak wesprzeć dzieci przy rozstaniu rodziców
W najnowszym odcinku wideocastu Harmonia Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń, prawnik, mediator, interwent kryzysowy, prezes zarządu i założycielka Instytutu Wsparcia i Rozwoju Rodziny w Warszawie, wyjaśnia czym i dla kogo są mediacje, kiedy warto z nich skorzystać i jak przygotować dzieci do rozstania rodziców.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są mediacje rodzinne. Kto może z nich skorzystać.
- Jak oddzielić konflikt partnerski od rodzicielstwa.
- Jak budować rodziny patchworkowe.