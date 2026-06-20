Kategorie artykułu: Analizy Społeczeństwo
Mieszkamy lepiej niż kiedyś. Ale apetyt Polaków rośnie jeszcze szybciej
Polacy mieszkają wygodniej niż kilkanaście lat temu, ale nie oznacza to końca problemu mieszkaniowego. Wraz ze wzrostem poziomu życia zmieniła się definicja minimum.
20.06.2026, 05:45
Nasze warunki się poprawiają, ale oczekiwania ciągle rosną. Fot. NurPhoto/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich mieszkaniach Polacy mieszkali, a w jakich chcieli mieszkać w 2007 r. i obecnie.
- Dlaczego poczucie niedoboru mogło się powiększyć mimo poprawy warunków mieszkaniowych.
- Czy Polacy są zadowoleni ze swoich warunków mieszkaniowych.