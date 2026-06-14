Kategorie artykułu: Biznes Świat
Miliardowy drenaż Afryki. Jak zachodnie koncerny uciekają przed podatkami na Mauritius
Afryka traci rocznie około 90 mld dolarów, ponieważ zachodnie firmy nie płacą należnych podatków lokalnych. Zyskują raje podatkowe – na czele z Mauritiusem.
14.06.2026, 05:45
Turyści i milionerzy uwielbiają rajskie plaże Mauritiusu. Fot. Tadeusz Brzozowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób międzynarodowe firmy unikają płacenia podatków w afrykańskich krajach.
- Jaką rolę pełni Mauritius w procederze omijania podatków, które powinny pozostać w Afryce.
- Czy Liberia i Zambia, które ambitnie dążą do powtórzenia sukcesu Mauritiusu w zakresie działalności offshore, mają szansę stać się kolejnymi afrykańskimi rajami podatkowymi.