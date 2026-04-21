Miliony od Porsche i polskiego funduszu WEG. Ten startup chce zmienić rynek aut elektrycznych
Polski fundusz inwestycyjny WEG przewodniczył rundzie finansowania startupu &Charge. Firma pozyskała łącznie 21 mln złotych, a wsparcia udzielił chociażby fundusz Porsche Ventures.
21.04.2026, 10:00
&Charge to startup, który rozwija wsparcie dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jego twórcy chcą skorzystać z europejskiego boomu na tym rynku. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa model zarządzania stacjami ładowania, który łączy dane technologiczne z informacjami od użytkowników i pozwala wykrywać problemy niewidoczne dla tradycyjnych systemów.
- Dlaczego inwestorzy stawiają miliony na rozwój zaplecza dla elektromobilności i co przesądziło o wsparciu tej firmy.
- Jakie wyzwania stoją dziś przed rynkiem samochodów elektrycznych w Polsce i Europie oraz dlaczego infrastruktura staje się kluczowa dla transformacji transportu.