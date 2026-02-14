Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Sezon 1 Odc. 54
Miłość. Definicje i modele relacji są różne
W Walentynki w podcaście Harmonia rozmawiamy z Michałem Sawickim, psychologiem, terapeutą relacji, seksuologiem, autorem książek: „Seks bez presji” „Miłosne mono/poli”, o definicji miłości, o tym czy Polacy zdradzają i o tym co nam bycie w z związku daje, a co zabiera.
14.02.2026, 07:45
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest miłość. Czy istnieje jedna definicja.
- Czy Polacy zdradzają, czy potrafią wybaczać zdradę.
- Jak aplikacje randkowe zmieniają rynek matrymonialny.