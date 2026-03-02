Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026, 05:00
Ministerstwo rozwoju, którym obok resortu finansów zarządza minister Andrzej Domański, zabrało się za reformowanie systemu wsparcia dla innowacji. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są Ośrodki Innowacji (OI) i dlaczego ich funkcja jest jednym z krytycznych elementów unowocześniania polskiej gospodarki.
- Jak twoja firma albo instytucja może skorzystać z usług akredytowanych przez ministra gospodarki Ośrodków Innowacji
- Jak się zmieniły zasady konkursu na OI, które podmioty mogą aplikować i kiedy pojawią środki na wsparcie akredytowanych OI.