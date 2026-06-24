Kategoria artykułu: Biznes
Monopol Orlenu w imporcie gazu przełamany. Nowy terminal LNG zrobi rewolucję
Dostęp do drugiego pływającego terminala na gaz skroplony poza Orlenem zakontraktowały także Polska Grupa Energetyczna, Enea i prywatny Unimot. W kolejce są kolejni chętni. Oznacza to rewolucję na rynku gazu. Koncerny energetyczne same zaimportują paliwo do swoich elektrowni.
24.06.2026, 17:23
W Zatoce Gdańskiej powstanie drugi pływający terminal LNG. Dzięki niemu Polska zwiększy możliwości importu gazu ziemnego. Fot. Gaz-System
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto skorzysta na drugim terminalu pływającym LNG.
- Dlaczego koncerny energetyczne same chcą importować gaz.
- Które kraje są zainteresowane korzystaniem z polskiego terminala.