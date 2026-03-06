Kategoria artykułu: Biznes
Przybywa dużych bloków gazowych. Operator krajowej sieci mówi: już wystarczy
W polskiej energetyce trwa boom na bloki gazowe. Inwestycje te są pilnie potrzebne, aby wypełnić lukę wytwórczą w najbliższych latach. Operator sieci przesyłowej zaznacza jednak, że potrzeby krajowego systemu energetycznego szybko się zmieniają. – W przyszłości wiele bloków gazowych będzie działać zaledwie dwa-trzy tygodnie w ciągu roku – przewiduje Grzegorz Onichimowski, prezes PSE. Wojna na Bliskim Wschodzi stawia dodatkowe pytania o cenę energii i ciepła z błękitnego paliwa.
06.03.2026, 05:30
Nowy blok gazowo-parowy w Grudziądzu o mocy 560 MW jest na etapie wstępnego rozruchu. Fot.: Energa
