Kategoria artykułu: Polityka
Morawiecki odejdzie z PiS? Historia partyjnych rozłamów i ich zwycięzców
W czwartek o północy mija ultimatum władz PiS dla członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Były premier i jego ludzie mogą odejść z partii. Historia wcześniejszych rozłamów pokazuje jednak, że bunt przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu rzadko kończył się sukcesem.
22.07.2026, 14:28
Były premier ma do końca czwartku czas na złożenie deklaracji dotyczącej dalszej przynależności do Stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Komitet Polityczny PiS postawił sprawę jasno: albo stowarzyszenie, albo partia. Na zdjęciu Mateusz Morawiecki podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Uliny Wielkiej. Fot. PAP/Art Service
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka była historia dawnych secesji z Prawa i Sprawiedliwości.
- Czym sytuacja Mateusza Morawieckiego różni się od położenia dawnych buntowników.
- Na jakie poparcie może liczyć ewentualne ugrupowanie byłego premiera.