Kategoria artykułu: Biznes
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MŚP przeliczają wartość prywatnej opieki medycznej na dni nieobecności
W 2025 r. ZUS odnotował 290,5 mln dni absencji chorobowej – o 8 mln więcej niż cztery lata wcześniej. Dlatego firmy z sektora MŚP coraz częściej traktują prywatną opiekę medyczną nie jako benefit, lecz jako inwestycję w ciągłość biznesu.
30.07.2026, 03:26
Rosnąca liczba zwolnień lekarskich i długi okres oczekiwania na świadczenia sprawiają, że firmy coraz częściej inwestują w prywatną opiekę medyczną dla swoich pracowników. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego prywatna opieka medyczna przestaje być benefitem, a staje się narzędziem zapewniającym ciągłość działania firm z sektora MŚP.
- Jak rosnąca liczba zwolnień lekarskich oraz długie kolejki do specjalistów wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
- W jaki sposób pakiety medyczne pomagają ograniczać absencję i zatrzymywać kluczowych pracowników.