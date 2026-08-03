Mundial się skończył, Erlingmania trwa. Firmy i Norwegia chcą zarobić na fenomenie Haalanda
Ojczyzna Ole Einara Bjørndalena i Magnusa Carlsena ma nowego króla. Erling Haaland stał się gwiazdą nie tylko boiska, ale i internetu. Właściwie każda jego aktywność staje się hitem, a kolejka firm chętnych do współpracy z piłkarzem zdaje się nie mieć końca. Norwegia liczy, że Haaland przyciągnie do kraju turystów.
03.08.2026, 04:30
Obserwując aktywność Erlinga Haalanda w sieci można odnieść wrażenie, że nie rozstaje się z telefonem. Fot. Justin Setterfield/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co łączy Erlinga Haalanda z Lublinem.
- Dlaczego stał się ulubieńcem internetu.
- Jakie marki współpracują z Haalandem.