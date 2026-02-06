Orlen dokona odpisu, co obniży zysk koncernu za koniec 2025 roku

Orlen poinformował w komunikacie giełdowym, że w sprawozdaniu finansowym za IV kw. 2025 r. spółka dokona odpisu aktualizującego wartość aktywów o łącznej wysokości 2,5 mld zł.

"Odpis dotyczy głównie inwestycji Nowa Chemia w Segmencie Downstream (działalność rafineryjno-chemiczna – red.) w wysokości 2,2 mld zł. Ponadto spółka dokona odpisu aktualizującego wartość międzynarodowych aktywów wydobywczych w segmencie Upstream_Supply na łączną kwotę 0,3 mld zł" – wskazano w komunikacie.

Projekt Nowa Chemia zastąpił inwestycję o nazwie Olefiny III, zapoczątkowaną jeszcze za czasów prezesury Daniela Obajtka. Zarząd spółki postanowił w 2025 r. zmienić ramy programu ze względu na wysoką szacunkową kwotę jego realizacji, które przed aktualizacją miała wynieść blisko 51 mld zł.

Już po zmianie całkowity budżet projektu jest szacowany na ok. 34 mld zł. Inwestycja przewiduje zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie produktów petrochemicznych.

Dokonanie odpisu przez spółkę nie oznacza, że ta traci wskazaną przez siebie kwotę. Jest to bowiem operacja księgowa, nie gotówkowa. W praktyce jednak taki zabieg może obciążyć wyniki finansowe w danym okresie, co oznacza, że najprawdopodobniej Orlen odnotuje zysk netto pomniejszony o kwotę odpisu.

Orlen zastrzegł, że decyzje w tej sprawie mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany 19 lutego 2026 r.