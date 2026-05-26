Na GPW ruszyły dywidendowe żniwa. Miliardy złotych trafią do inwestorów

Pod kątem dywidendowym nastały na GPW naprawdę dobre czasy. Spółki od lat dzielące się zyskiem zwiększyły rozmiar wypłat. Podmioty, które dotychczas nie płaciły dywidendy, ogłosiły chęć zmiany tej strategii. Do inwestorów popłyną miliardy złotych.

Dokonaliśmy przeglądu najciekawszych dywidend na polskiej giełdzie w 2026 r. Tradycyjnie, dużą uwagę przyciągają spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz banki. Coraz więcej szumu robią licznie reprezentowane studia gamingowe. Nie brakuje dużych, pozytywnych zaskoczeń.

Orlen, PKO BP i PZU liderami wypłat dla akcjonariuszy

Rząd zapowiadał zwiększenie dywidend spółek z udziałem Skarbu Państwa, aby większa kwota wpływała z tego źródła do państwowego budżetu. Wszystko wskazuje na to, że plan uda się zrealizować, a jego skutkiem ubocznym będą większe wypłaty również dla inwestorów. Tylko sześć spółek: Orlen, PKO BP, PZU, KGHM, Tauron i Enea będzie miało dywidendę o łącznej wysokości 22 mld zł. Z tego około 13 mld zł trafi do kieszeni graczy giełdowych, a reszta do państwa.

Dominuje Orlen, którego zarząd zarekomendował wypłatę 8 zł na akcję, co łącznie daje 9,3 mld zł dywidendy. Zarówno stawka na akcję, jak i cała kwota sumarycznie to rekordy. Spółka dzieli się zyskiem od 2013 r. i dotychczas najwięcej wypłaciła 6,15 zł na akcję, rok temu. By uzyskać dywidendę Orlenu, trzeba będzie posiadać akcje spółki podczas zamknięcia sesji giełdowej w dniu 18 czerwca

Najwyższą w historii dywidendę zarekomendował również zarząd PKO BP. Wypłaci 6,14 zł na akcję tym inwestorom, którzy 3 sierpnia będą akcjonariuszami spółki. Bank od ponad dwóch dekad dzieli się zyskiem, a najwięcej dotychczas wypłacił 5,48 zł na akcję dwa lata temu. Jest na drugim miejscu wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o rozmiar dywidendy i wpływy do budżetu.

KGHM, Tauron i Enea wracają do regularnych dywidend

Pod względem dywidend na trzecim miejscu wśród spółek kontrolowanych przez państwo plasuje się PZU. Zarząd giganta ubezpieczeniowego zaproponował, by przeznaczyć na dywidendę 4,14 mld zł, czyli 4,8 zł na akcję. Środki na ten cel pozyska nie tylko z zeszłorocznego zysku, ale także z kapitału zapasowego. Kto chce się załapać, ten musi posiadać akcje spółki na koniec sesji 15 września.

Nieco wcześniej, bo już 23 czerwca będzie musiał mieć akcje KGHM ten, kto będzie chciał się załapać na dywidendę spółki, wypłaconą po rocznej przerwie od wypłat. Spółka chce się podzielić kwotą 300 mln zł z sięgającego 1,95 mld zł zeszłorocznego zysku. Na akcję ma przypaść 1,5 zł, tyle samo co dwa lata temu. Rekordowa wypłata spółki to aż 28,34 zł w 2012 r.

Nieco dłuższą przerwę od dywidendy niż KGHM miał Tauron. Spółka energetyczna po 11 latach znowu chce podzielić się zyskiem. Chociaż kwota wypłaty nie jest gigantyczna, 350,5 mln zł, czyli 0,20 zł na akcję, to cieszy, bo pierwotnie planowano wrócić do dywidendy dopiero w 2028 r. By się załapać na pieniądze, trzeba będzie posiadać akcje spółki przed 15 czerwca.

W sektorze energetycznym dywidendę chce wypłacić też Enea, inna spółka z udziałem Skarbu Państwa. Niecałe 300 mln zł z ubiegłorocznego zysku trafi do akcjonariuszy, czyli stawka wyniesie 0,56 zł na akcję. Mogło być lepiej, bo aż 678 mln zł z zysku trafi na kapitał zapasowy, jednak wypłata i tak jest jedną z najwyższych w historii spółki. Ponadto spółka dopiero rok temu wróciła do dywidendy po ośmiu latach. Dzień dywidendy to 11 czerwca. Przed tą datą trzeba kupić akcje, by dostać wypłatę.

Banki wypłacają rekordowe dywidendy po mocnym roku

Banki w Polsce zazwyczaj wypłacają spore dywidendy. Zeszły rok pod względem wyników był dla nich bardzo dobry, więc tegoroczne wypłaty z zysku dla akcjonariuszy są naprawdę pokaźne.

Bank Pekao wypłaci inwestorom rekordowe 19,77 zł na akcję, czyli w sumie aż 5,19 mld z 6,92 mld zł zeszłorocznego zysku. By uzyskać dostęp do dywidendy, trzeba będzie mieć akcje instytucji na koniec sesji 11 czerwca. Bank wypłaca dywidendę nieprzerwanie od pięciu lat.

Sporą, rekordową dywidendę zapowiedział też Bank Handlowy. Instytucja wypłaciła już inwestorom zaliczkę na dywidendę, ale ostatnia transza wypłat dopiero nastąpi. Kwotę 9,8 zł na akcję dostaną ci inwestorzy, którzy będą mieli akcje banku w portfelu na koniec sesji 23 czerwca. W sumie, wraz z jesienną wypłatą i nadchodzącą transzą, Bank Handlowy przeznaczył na dywidendę 1,73 mld zł, czyli około 13 zł na akcję.

Dywidendę wypłacił już Erste, czyli dawny Santander Bank Polska. Instytucja przekazała inwestorom 49,98 zł na akcję. To najwyższa wypłata w historii i złożyło się na nią ponad 5 mld zł z ubiegłorocznego zysku i 76 mln zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Pokaźne wypłaty zysku mają za sobą też Alior Bank, BNP Paribas Polska i ING Bank Śląski. Instytucje zdecydowały się na dywidendę w wysokości kolejno 8,93 zł, 10,2 zł i 26,71 zł na akcję. Dywidendy nie wypłacą mBank, Millennium i BOŚ.

Spółki gamingowe dzielą się zyskiem, ale CD Projekt wstrzymuje wypłatę

Zaskoczyło zawieszenie dywidendy CD Projektu. Cały zeszłoroczny zysk spółki, w wysokości 595 mln zł, pójdzie na kapitał zapasowy. Spółka uwarunkowała tę decyzję koniecznością zabezpieczenia środków na przyszłe inwestycje oraz wskazała, że trwają prace studia nad wieloma projektami. Nie zmieniono jednak polityki dywidendowej, zakładającej coroczną wypłatę około 25 proc. z zysku roku poprzedniego. Spółka od pięciu lat nieprzerwanie wypłacała dywidendę.

Są jednak w Polsce inne spółki z tej branży, które wypłacają dywidendę. Ten Square Games, producent gier mobilnych, wypłacił inwestorom 10 zł na akcję. Znacznie więcej, 42,89 zł na walor zamierza wypłacić Creepy Jar. By się załapać, trzeba kupić akcje spółki przed 8 września. Ambitne plany co do dywidendy ma też Games Operators. Spółka wypłaci 1,1 zł na akcję, sięgając po pieniądze nie tylko z zeszłorocznego zysku, ale także z kapitału zapasowego. Stopa dywidendy przy obecnym kursie to około 7 proc., czyli bardzo dużo.

Dębica, Mol i Asseco Poland mają wysokie stopy dywidendy

Wysoką stopą dywidendy, też sięgającą 7 proc., wyróżnia się Dębica. Zarząd spółki oponiarskiej zarekomendował dywidendę 6,79 zł na akcję, czyli w sumie 94 mln zł z zeszłorocznego zysku. Wypłata planowana jest dopiero na grudzień. Pod kątem stopy wyróżnia się też Mol. Węgierski koncern paliwowy wypłaci 300 forintów, czyli około 3,34 zł na akcję przy stopie dywidendy ponad 7 proc.

Sporo, bo 13,05 zł na akcję przy stopie dywidendy 7,2 proc., wypłaciło właśnie Asseco Poland. Dywidenda na akcję spółki była trzykrotnie wyższa niż przed rokiem. Łącznie suma wypłat to aż 1,05 mld zł, na co złożył się nie tylko zeszłoroczny zysk, ale także pieniądze ze sprzedaży pakietu większościowego w spółce Sapiens.

Stopę dywidendy wynoszącą 7 proc. mają też Grupa Pracuj i Atal. Właściciel portalu internetowego zamierza wypłacić akcjonariuszom 206 mln zł, czyli 3 zł na akcję kupioną przed końcem sesji 22 czerwca. Za to deweloper ma dywidendę 4,5 zł na akcję, a dzień dywidendy nie został jeszcze ustalony.

Jest już konkret w sprawie pierwszej dywidendy w historii Grupy Żabka. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 124,57 mln euro, czyli 0,12 euro na akcję. Stopa dywidendy to około 2,5 proc. Suma wypłat wyniesie więcej niż zeszłoroczny zysk 102,22 mln euro. 72,57 mln euro dla akcjonariuszy pójdzie z zysku, a reszta z kapitału zapasowego.