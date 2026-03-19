Autorzy pierwszego badania Barometru Nastrojów VC/PE: Na rynku PE/VC „jest drogo i będzie drogo”.

Większość (57 proc.) zarządzających funduszami venture capital (VC) i private eqiuty (PE) ocenia wyceny spółek jako zawyżone. „Jest drogo i będzie drogo” – podsumowują autorzy pierwszego Barometru Nastrojów VC/PE, zaprezentowanego przez inicjatywy PFR Ventures i Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Z analizy wynika, że sektor nie liczy na korektę, a 48 proc. ankietowanych oczekuje stabilnej sytuacji na rynku. Niemniej, fundusze oceniają dostępność kapitału jako „ograniczoną lub bardzo ograniczoną”, obawiają się także trudności w realizacji wyjść kapitałowych.

– Dane o nastroju zarządzających z Polski pokrywają się ze statystykami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w skali europejskiej – wskazuje Rozalia Urbanek członkini zarządu PFR Ventures.

Nadzieje i obawy rodzimych inwestorów Barometr Nastrojów VC/PE jest nową analizą na polskim rynku. Za jej opracowaniem stoją PFR Ventures i Polskie Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Planują cyklicznie je ponawiać, raz w roku przedstawiając nastroje zarządzających funduszami VC/PE. W analizie uwzględniono opinie 56 zarządzających funduszami. 75 proc. odpowiedzi pochodziło od przedstawicieli sektora VC.

Selektywność i wyższe wymagania

Zdaniem Adama Matusiaka, partnera w Audire Assurance, cytowanego w raporcie, poziom wycen daleki jest od skrajności – paniki czy euforii. Cechuje go „selektywność”. Kapitał jest nadal na rynku dostępny, jednak „wzrosły wymagania wobec jakości biznesu”.

W skrócie dziś liczą się konkrety i weryfikowalność założeń, a nie sama narracja o możliwym do odniesienia sukcesie przez spółki.

– Na tle Europy, polski rynek wciąż wyróżnia się relatywnie niższymi wycenami, co może zwiększać jego atrakcyjność z perspektywy nowych inwestycji – twierdzi Adam Matusiak.

Przyszłość bardziej optymistyczna niż teraźniejszość Rynek private equity w Europie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej stopniowo się ożywia po okresie niższej aktywności transakcyjnej. Rosnący optymizm inwestorów wspierają stabilizujące się warunki finansowania, większa dostępność długu oraz zmniejszające się różnice między oczekiwaniami cenowymi kupujących i sprzedających. Jednocześnie utrzymuje się wysoka selektywność inwestycyjna.



Największą aktywność obserwujemy w segmencie small i mid-cap oraz w sektorach takich jak technologie, usługi biznesowe i ochrona zdrowia.

Trudność w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje

Sporym problemem krajowego rynku VC/PE jest ograniczona dostępność kapitału – fundusze mają trudność z przekonaniem inwestorów prywatnych do powierzenia im pieniędzy, zwłaszcza gdy w grę wchodzi finansowanie ryzykownych, technologicznych spółek.

Zarządzający funduszami oceniają obecne możliwości pozyskiwania kapitału od tzw. Limited Partners jako ograniczoną lub bardzo ograniczoną (łącznie 57,2 proc. ankietowanych). Według 26,8 proc. sytuacji pod tym względem jest umiarkowana, a 14,3 proc. – dobra. Fundusze nie wskazywały natomiast odpowiedzi: „bardzo dobra”. I tylko 3,6 proc. respondentów uważa, że sytuacja się znacząco poprawi.

Wyzwania stojące przez funduszami VC/PE

Głównym czynnikiem ograniczającym skuteczność działań na krajowym rynku VC/PE jest realizacja tzw. exitów. W Polsce nadal mamy niewiele przykładów spektakularnych wyjść z inwestycji, a te, te które są przeprowadzane, nie zawsze przynoszą duży zwrot. Pamiętajmy, że – z punktu widzenia Limited Partners – to właśnie exity są najbardziej wymiernym wskaźnikiem efektywności funduszy.

Zdaniem 35,7 badanych, perspektywy realizacji wyjść z inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy nieznacznie się poprawią.

Potrzeba stabilności kapitałowej i regulacyjnej Długoterminowy rozwój rynku private equity i venture capital w Polsce wymaga większego udziału krajowego kapitału instytucjonalnego oraz stabilnych i przewidywalnych regulacji.



Równie ważne jest wzmocnienie ekosystemu finansowania wzrostu spółek i zwiększenie płynności rynku, m.in. przez sprawniejsze możliwości wyjść z inwestycji oraz powstawanie większych funduszy zdolnych finansować kolejne etapy skalowania firm. To warunek, by polskie spółki mogły rosnąć i konkurować na rynkach międzynarodowych.