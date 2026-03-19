Kategorie artykułu: Biznes Technologia

Autorzy pierwszego badania Barometru Nastrojów VC/PE: Na rynku PE/VC „jest drogo i będzie drogo”.

Nastroje na polskim rynku venture capital i private equity wskazują na utrzymującą się presję wysokich wycen i ograniczoną dostępność kapitału.

Anna Bełcik - autor artykułu - profil
19.03.2026, 05:00
Ponad połowa zarządzających funduszami private equity (PE) i venture capital (VC) oczekuje poprawy sytuacji. Rynek jest jednak wymagający – wyceny są wysokie, mamy mało wyjść z inwestycji. Fot. Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Dlaczego większość funduszy VC i PE uważa, że wyceny spółek są zawyżone i nie spodziewa się ich spadku.
  2. Jakie bariery najbardziej ograniczają dziś dostęp do kapitału dla funduszy inwestycyjnych w Polsce.
  3. Co sprawia, że realizacja wyjść z inwestycji pozostaje kluczowym wyzwaniem dla rynku VC/PE.
Większość (57 proc.) zarządzających funduszami venture capital (VC) i private eqiuty (PE) ocenia wyceny spółek jako zawyżone. „Jest drogo i będzie drogo” – podsumowują autorzy pierwszego Barometru Nastrojów VC/PE, zaprezentowanego przez inicjatywy PFR Ventures i Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Z analizy wynika, że sektor nie liczy na korektę, a 48 proc. ankietowanych oczekuje stabilnej sytuacji na rynku. Niemniej, fundusze oceniają dostępność kapitału jako „ograniczoną lub bardzo ograniczoną”, obawiają się także trudności w realizacji wyjść kapitałowych.

– Dane o nastroju zarządzających z Polski pokrywają się ze statystykami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w skali europejskiej – wskazuje Rozalia Urbanek członkini zarządu PFR Ventures.

Nadzieje i obawy rodzimych inwestorów

Barometr Nastrojów VC/PE jest nową analizą na polskim rynku. Za jej opracowaniem stoją PFR Ventures i Polskie Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Planują cyklicznie je ponawiać, raz w roku przedstawiając nastroje zarządzających funduszami VC/PE.

W analizie uwzględniono opinie 56 zarządzających funduszami. 75 proc. odpowiedzi pochodziło od przedstawicieli sektora VC.

Selektywność i wyższe wymagania

Zdaniem Adama Matusiaka, partnera w Audire Assurance, cytowanego w raporcie, poziom wycen daleki jest od skrajności – paniki czy euforii. Cechuje go „selektywność”. Kapitał jest nadal na rynku dostępny, jednak „wzrosły wymagania wobec jakości biznesu”.

W skrócie dziś liczą się konkrety i weryfikowalność założeń, a nie sama narracja o możliwym do odniesienia sukcesie przez spółki.

– Na tle Europy, polski rynek wciąż wyróżnia się relatywnie niższymi wycenami, co może zwiększać jego atrakcyjność z perspektywy nowych inwestycji – twierdzi Adam Matusiak.

Przyszłość bardziej optymistyczna niż teraźniejszość

Rynek private equity w Europie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej stopniowo się ożywia po okresie niższej aktywności transakcyjnej. Rosnący optymizm inwestorów wspierają stabilizujące się warunki finansowania, większa dostępność długu oraz zmniejszające się różnice między oczekiwaniami cenowymi kupujących i sprzedających. Jednocześnie utrzymuje się wysoka selektywność inwestycyjna.

Największą aktywność obserwujemy w segmencie small i mid-cap oraz w sektorach takich jak technologie, usługi biznesowe i ochrona zdrowia.
Anna Wnuk
dyrektorka zarządzająca w PSIK
Przeczytaj: Emerytury z private equity i venture capital? Rząd otwiera PPK i OFE na rynek prywatnyNowe regulacje mają uprościć funkcjonowanie funduszy inwestujących na rynku niepublicznym i zwiększyć napływ prywatnego kapitału. Projekt Kwalifikowanego Funduszu Inwestycyjnego oraz planowane otwarcie PPK i OFE na nowy rodzaj inwestycji mogą zmienić krajobraz finansowania innowacji w Polsce. Ale czy rozwiążą wszystkie problemy?

Trudność w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje

Sporym problemem krajowego rynku VC/PE jest ograniczona dostępność kapitału – fundusze mają trudność z przekonaniem inwestorów prywatnych do powierzenia im pieniędzy, zwłaszcza gdy w grę wchodzi finansowanie ryzykownych, technologicznych spółek.

Zarządzający funduszami oceniają obecne możliwości pozyskiwania kapitału od tzw. Limited Partners jako ograniczoną lub bardzo ograniczoną (łącznie 57,2 proc. ankietowanych). Według 26,8 proc. sytuacji pod tym względem jest umiarkowana, a 14,3 proc. – dobra. Fundusze nie wskazywały natomiast odpowiedzi: „bardzo dobra”. I tylko 3,6 proc. respondentów uważa, że sytuacja się znacząco poprawi.

Wyzwania stojące przez funduszami VC/PE

Głównym czynnikiem ograniczającym skuteczność działań na krajowym rynku VC/PE jest realizacja tzw. exitów. W Polsce nadal mamy niewiele przykładów spektakularnych wyjść z inwestycji, a te, te które są przeprowadzane, nie zawsze przynoszą duży zwrot. Pamiętajmy, że – z punktu widzenia Limited Partners – to właśnie exity są najbardziej wymiernym wskaźnikiem efektywności funduszy.

Zdaniem 35,7 badanych, perspektywy realizacji wyjść z inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy nieznacznie się poprawią.

Przeczytaj: Dużo rund, mało wyjść. Polskie fundusze venture capital mają problem z wypłatą zysków inwestoromW polskim ekosystemie startupowym nie brakuje inwestycji, rund finansowania i ambitnych zapowiedzi, ale prawdziwym testem dojrzałości rynku venture capital jest sprzedaż startupów. To ona pokazuje, czy kapitał zainwestowany w innowacyjne spółki rzeczywiście wraca do inwestorów – i z jakim zyskiem. Tymczasem liczba wyjść kapitałowych w Polsce wciąż jest niewielka.
Potrzeba stabilności kapitałowej i regulacyjnej

Długoterminowy rozwój rynku private equity i venture capital w Polsce wymaga większego udziału krajowego kapitału instytucjonalnego oraz stabilnych i przewidywalnych regulacji.

Równie ważne jest wzmocnienie ekosystemu finansowania wzrostu spółek i zwiększenie płynności rynku, m.in. przez sprawniejsze możliwości wyjść z inwestycji oraz powstawanie większych funduszy zdolnych finansować kolejne etapy skalowania firm. To warunek, by polskie spółki mogły rosnąć i konkurować na rynkach międzynarodowych.
Anna Mierzejewska
dyrektorka ds. programowych w PSIK

Główne wnioski

  1. Rynek VC/PE w Polsce funkcjonuje w warunkach utrzymujących się wysokich wycen, ale jednocześnie wśród zarządzających funduszami nie ma oczekiwań ich korekty. Oznacza to stabilizację na relatywnie wysokim poziomie cenowym, bez oznak skrajnych emocji rynkowych, takich jak panika czy euforia. Jednocześnie rośnie selektywność inwestorów, którzy coraz większy nacisk kładą na jakość biznesu i weryfikowalność założeń.
  2. Istotnym ograniczeniem rozwoju rynku pozostaje dostęp do kapitału, który przez większość funduszy oceniany jest jako ograniczony lub bardzo ograniczony. Szczególną trudność stanowi pozyskiwanie środków od inwestorów prywatnych, zwłaszcza w kontekście inwestycji w bardziej ryzykowne projekty technologiczne. Jednocześnie niewielki odsetek respondentów badania „Barometru Nastrojów VC/PE”, zaprezentowanego przez inicjatywy PFR Ventures i Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK), oczekuje istotnej poprawy tej sytuacji w najbliższym czasie.
  3. Kluczowym wyzwaniem dla funduszy VC/PE pozostaje realizacja wyjść z inwestycji, które są najważniejszym miernikiem efektywności dla inwestorów. Na polskim rynku wciąż brakuje spektakularnych exitów, a istniejące nie zawsze przynoszą wysokie stopy zwrotu. Choć część zarządzających przewiduje niewielką poprawę w tym obszarze w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, problem ten nadal istotnie ogranicza rozwój rynku.