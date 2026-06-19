Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty roczne. Nawet 4,1 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty roczne to obecnie jeden z najbardziej przystępnych rodzajów depozytów. Z rynku zniknęło wiele ofert tymczasowych, a zostały przede wszystkim propozycje standardowe, z przejrzystymi zasadami i solidnym oprocentowaniem. Wyróżniliśmy najciekawsze z nich.
19.06.2026, 03:15
Czasem lepiej wybrać ofertę z niższym oprocentowaniem, ale z bardziej przystępnymi i zrozumiałymi warunkami. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które lokaty roczne oferują najwyższe oprocentowanie w czerwcu 2026 r.
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z poszczególnych lokat znajdujących się w rankingu.
- Jakie konsekwencje wiążą się z wcześniejszym zerwaniem lokaty w poszczególnych bankach.