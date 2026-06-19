Najlepsze lokaty roczne. Nawet 4,1 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)

Podczas trwającego właśnie mundialu nie brakuje zaskoczeń. Drużyny światowego formatu, prezentujące najwyższy poziom przygotowania technicznego i taktycznego, nie zawsze radzą sobie z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Wyszukane zagrania i kreatywne kiwki ustępują czasem miejsca zwykłej sile, konsekwencji i determinacji. Formuła prowadząca do zwycięstwa bywa zaskakująco prosta.

Podobnie wygląda sytuacja na rynku depozytów. Gwiazdy wśród lokat – oferty promocyjne – kusiły wysokim oprocentowaniem, ale często wiązały się z szeregiem dodatkowych warunków, np. regularnymi przelewami lub płatnościami kartą. Dziś takich propozycji jest znacznie mniej. Na rynku dominują klasyczne lokaty, które mają niższe oprocentowanie niż najlepsze promocje, ale przyciągają prostotą. W większości przypadków wystarczy wpłacić pieniądze, a po zakończeniu okresu lokaty odebrać kapitał wraz z odsetkami.

Przygotowaliśmy przegląd najlepszych lokat rocznych na polskim rynku. Wzięliśmy pod uwagę nie tylko oprocentowanie, lecz także pozostałe warunki ofert, aby ułatwić wybór propozycji najlepiej dopasowanej do potrzeb naszych czytelników. Oto ranking XYZ.

1. Inbank – lokata standardowa – 4,1 proc.

Nie trzeba nawet posiadać konta osobistego, by założyć lokatę standardową w Inbanku. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł. Z oferty można skorzystać wyłącznie przez internet. Kapitalizacja następuje na koniec okresu lokaty, a wcześniejsze jej zerwanie oznacza utratę wszystkich odsetek. Pieniądze objęte są estońskim systemem gwarantowania depozytów. Nie obowiązuje limit liczby lokat, jednak ich łączna wartość nie może przekroczyć 1 mln zł na klienta.

2. BNP Paribas – Lokata Dynamiczny Zysk – 4,03 proc.

Propozycja BNP Paribas ma nietypowy model naliczania oprocentowania. Jest ono progresywne i rośnie z miesiąca na miesiąc – od 2 proc. w pierwszym miesiącu do 7,5 proc. w dwunastym, tak aby średnie oprocentowanie wyniosło 4,03 proc. Taki mechanizm ma zachęcić oszczędzającego do utrzymania pieniędzy na lokacie przez cały okres. Przedterminowe zerwanie lokaty pozwala bowiem zachować dotychczas wypracowane odsetki. Lokatę może założyć wyłącznie nowy klient – w oddziale lub przez internet – na kwotę nie wyższą niż 40 tys. zł.

3. UniCredit – lokata terminowa – 4 proc.

Oferta jest maksymalnie prosta. Lokatę może założyć każdy klient w aplikacji mobilnej. Wystarczy do tego darmowe konto osobiste, bez dodatkowych warunków. Kapitalizacja jest roczna, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 25 mln zł. Oszczędności są chronione przez belgijski fundusz gwarancyjny.

4. BFF – lokata Facto – 4 proc.

Lokata BFF nie wymaga posiadania konta osobistego. Wystarczy otworzyć rachunek depozytowy. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty, a wcześniejsza wypłata pieniędzy skutkuje utratą odsetek. Lokatę można założyć wyłącznie przez internet. Pieniądze są objęte włoskim systemem gwarantowania depozytów.

5. Toyota Bank – lokata standard – 4 proc.

Nie trzeba też posiadać konta osobistego, by skorzystać z kolejnej oferty. Minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł, a maksymalna 40 tys. zł. Lokata jest dostępna online i telefonicznie, dla każdego klienta. W przypadku wcześniejszego zerwania klient otrzymuje jedną dziesiątą naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje po roku, a jedna osoba może założyć nawet 10 lokat.

6. Nest Bank – Nest Lokata Nowe Środki – 3,6 proc.

To propozycja dla klientów Nest Banku. Lokatę można założyć w oddziale, online lub przez aplikację mobilną, pod warunkiem posiadania konta osobistego oraz wpłaty nowych pieniędzy, które pojawiły się na koncie po dniu 25 maja 2026 r. Maksymalna wpłata wynosi 2 mln zł, a liczba lokat przypadających na jednego klienta nie jest ograniczona. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty, a wcześniejsze jej zerwanie oznacza utratę odsetek wypracowanych do tej pory.

7. Santander Consumer Bank – lokata mobilna Nowe Środki – 3,6 proc.

Lokata jest dostępna dla każdego klienta korzystającego z aplikacji mobilnej Santander Consumer Banku. Nie trzeba posiadać konta osobistego – wystarczy specjalny rachunek do obsługi lokaty. Wymagana jest natomiast wpłata nowych pieniędzy przelanych po 9 czerwca na konto osobiste lub rachunek. Maksymalna kwota depozytu wynosi 400 tys. zł. Można założyć tylko jedną lokatę, a jej wcześniejsze zerwanie oznacza utratę wszystkich naliczonych odsetek.

8. BOŚ Bank – Lokata na Nowe Środki – 3,6 proc.

Kolejną lokatę można założyć online lub w aplikacji. Oferta jest dostępna dla każdego klienta, ale dotyczy wyłącznie nowych pieniędzy wpłaconych na konto osobiste po 11 czerwca. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a górnego limitu nie ma. Nie ma też ograniczenia liczby lokat przypadających na jednego klienta.

9. Raiffeisen Digital Bank – lokata dla Ciebie – 3,5 proc.

Lokata w austriackim banku ma limit wpłaty wynoszący 150 tys. zł. Z oferty może skorzystać każdy klient, ale wyłącznie w aplikacji mobilnej. Wymagane jest darmowe konto osobiste. Trzeba też pamiętać, że automatycznie naliczany jest austriacki podatek od zysków kapitałowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać formularz podatkowy ze strony banku, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym i przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.