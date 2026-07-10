Nawet 800 proc. zysku dzięki AI. Oto najlepsze akcje z USA w pierwszym półroczu
Na giełdzie w Nowym Jorku rządzą spółki technologiczne, ale nie te, których można się spodziewać. Microsoft, Nvidia i pozostali giganci ustąpili miejsca nieco mniejszej konkurencji. Triumfy święcą podmioty postrzegane jako nowi zwycięzcy szału na AI.
10.07.2026, 04:45
Można powiedzieć, że nie tyle AI, co konkretnie centra danych nnapędzają hossę na amerykańskiej giełdzie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Sandisk stał się największym zwycięzcą pierwszego półrocza na amerykańskiej giełdzie.
- Które spółki najbardziej korzystają na rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych.
- Jak analitycy oceniają perspektywy liderów wzrostów w kolejnych miesiącach.