Newag z niemieckim partnerem chce zbudować pociągi KDP. „Polskie firmy same nie mogłyby tego zrealizować”
Polski producent taboru szynowego, firma Newag, podpisał w poniedziałek porozumienie z niemieckim Siemensem. Firmy chcą zacieśnić współpracę w kwestii budowy taboru kolei dużych prędkości do 320 km/h. Takiej kooperacji w konsorcjum z zagranicznym partnerem nie wyklucza również inny polski producent, bydgoska Pesa. – To bardzo dobry ruch biznesowy. Jak rozumiem, dla niektórych jedną z wad może być fakt, że Siemens jest niemiecki – mówi ekspert.
27.01.2026, 15:52
Newag nie będzie tylko montownią Siemensa. Fot. Boarding1Now, GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Newag zdecydował się na współpracę z Siemensem przy pociągach dużych prędkości.
- Jakie są realne możliwości produkcyjne polskich producentów taboru.
- Czego dotyczą kontrowersje wokół „polskiego pociągu”.