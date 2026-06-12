Kategoria artykułu: Biznes
Współpraca z partnerem
„Nie chodzi o to, żeby być najgłośniejszą w pokoju. Chodzi o właściwy pokój”. Kobiety zmieniają zarządy firm
Czy nadchodzące unijne regulacje dotyczące parytetów we władzach spółek przyspieszą realne zmiany w firmach, czy pozostaną jedynie formalnym obowiązkiem? Podczas konferencji Sustainable Economy Summit eksperci z biznesu i nauki rozmawiali o znaczeniu różnorodności w zarządzaniu oraz jej wpływie na efektywność organizacji.
12.06.2026, 03:30
Unijne parytety zbliżają się nieuchronnie, ale eksperci są zgodni: samo spełnienie wymogu 33 proc. udziału kobiet we władzach spółek to za mało. Liczy się to, czy ich obecność w zarządach wynika z kompetencji, a nie z przymusu regulacyjnego. Fot. materiały organizatora
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zmienia unijna dyrektywa Women on Boards i jakich spółek dotyczy.
- Dlaczego eksperci obawiają się, że parytety mogą prowadzić do tokenizmu zamiast realnych zmian.
- Jakie narzędzia i metody stosują firmy, by budować różnorodność we władzach spółek w sposób oparty na merytokracji.