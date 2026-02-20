Nie ubrali polskiej kadry, ale... ubrali polskich medalistów. 4F widoczne na igrzyskach

Zimowe igrzyska we Włoszech mają swój nietuzinkowy komponent modowy. Stroje dla sportowców przygotowały m.in. Emporio Armani, Moncler czy Ralph Lauren, a więc marki nieszczególnie kojarzące się ze sportem. Luksusowe brandy coraz śmielej wkraczają do świata sportu, wykorzystując jego medialność i poszukując nowych rynków.

W istny pokaz mody zamieniła się przede wszystkim parada narodów, będąca częścią ceremonii otwarcia. W Polsce i nie tylko rozbudziła dyskusję na temat tego, kto i jak powinien ubierać sportowców.

Olimpijska promocja

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich to zawsze nie tylko doskonała platforma wizerunkowa państwa-gospodarza, ale także okazja do promocji państw uczestniczących w igrzyskach i to bez względu na wyniki sportowe. Zwłaszcza dla tych mniej znanych, mogących, choć na krótką chwilę skupić na sobie uwagę całego świata. Internetowe wyszukiwania w sieci haseł takich jak „Eswatini” czy „Palau” wyraźnie wzrosły, gdy sportowcy z tych państw pojawili się w transmisji z inauguracji igrzysk w Paryżu.

Obecność mniej znanych państw na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wzbudziła w internecie spore zainteresowanie. Źródło: Google Analytics.

Tradycyjna parada narodów to też poniekąd pokaz mody – w tym roku smaczku dodawał fakt, że jej główna część (po raz pierwszy sportowcy maszerowali też ze swoimi flagami w kilku lokalizacjach, gdzie trwają olimpijskie zmagania) odbywała się w Mediolanie, a więc stolicy mody. Wzmożone debaty o strojach nie mogą zatem dziwić.

W Polsce dyskusja o strojach olimpijczyków zatoczyła szerokie kręgi. Od 2023 r. umowę z Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOl) ma Adidas, który zastąpił 4F. Dla części polityków stało się to pretekstem, by wypominać sobie i samemu PKOl, że ten nie promuje polskiej marki. Ale wymiana zdań dotyczyła też samego wyglądu strojów. Polscy sportowcy nie otrzymali personalizowanych ubrań a ubrania z katalogu – ten sam krój, w zmienionych barwach i z nazwą innego państwa – mieli na sobie Albańczycy.

– W momentach silnego napięcia zbiorowego, takich jak igrzyska olimpijskie, strój nagle staje się osią emocji, symbolem ambicji narodowych i miarą tego, jak chcemy być postrzegani jako wspólnota. Być może dlatego, że na poziomie deklaracji odrzucamy ocenę po wyglądzie, ale na poziomie emocji i wyobrażeń wciąż jej potrzebujemy. Ubiór działa szybciej niż słowa. Uruchamia skojarzenia, poczucie dumy lub wstydu, zanim zdążymy sięgnąć po racjonalne argumenty – tłumaczy stylistka Iwona Sasin.

Podobne dyskusje toczyły się nie tylko w Polsce. Słowacy oburzali się, że ich sportowców ubiera... 4F. Niektórzy woleliby, żeby robiła to jakaś rodzima marka.

– Słowacki Komitet Olimpijski miał szansę pokazać potencjał kraju nie tylko na stadionach, ale i w pracowniach projektowych. Tymczasem zamówienie trafiło do Polski. Nie mamy więc słowackiego designu ani stojącej za nim opowieści – mówiła posłanka Dana Kleinert, projektantka.

Duma kontra binzes

Rodzime marki przygotowały stroje m.in. dla reprezentantów Mongolii (Goyal Cashmere), Norwegii (Dale of Norway), Islandii (66°North) czy Francji (Le Coq Sportif). Włosi dumnie noszą stroje od Armaniego, a Amerykanie od Ralpha Laurena.

5. 🇲🇳 Mongolia x Goyal Cashmere. Nie sposób przejść obojętnie obok tych pięknych strojów na ceremonię otwarcia i zamknięcia. Producent kaszmiru w kolekcji ma min. ręcznie haftowane wzory "Ulzii" i sylwetkami nawiązującymi do narodowego stroju "Deel." 😍 pic.twitter.com/3Imgx6avTD — Artur Banach (@hal0on) February 6, 2026

Ale nie wszyscy postawili na lokalnych producentów. Brytyjczyków ubrał Adidas, a Szwedów japońska Uniqlo. Modowa mapa w sporcie nie jest intuicyjna, bo kaligrafuje ją nie duma i tradycja, a biznes. Przekonali się o tym Niemcy. Od przyszłego roku piłkarze tamtejszej kadry będą grać w koszulkach od Nike. Nierozerwalną wydawałoby się współpracę z Adidasem, rozbiła dwukrotnie wyższa oferta od amerykańskiego giganta.

Kto ubiera medalistów

Na te igrzyska 4F przygotował stroje galowe dla czterech narodowych komitetów olimpijskich: ze Słowacji, Kosowa, Chorwacji i z Ukrainy. Cztery lata temu, na zimowych igrzyskach w Pekinie, reprezentacji w strojach 4F było dwa razy tyle. Wówczas marka ubierała jeszcze reprezentantów Polski, a także m.in. Łotwy, Serbii i Portugalii.

– Współpraca 4F z zagranicznymi komitetami olimpijskimi jest poprzedzona dogłębną analizą biznesową i odzwierciedla plany ekspansji marki 4F, zarówno w kontekście hurtowym, jak i detalicznym. Współprace z poszczególnymi krajami lub rezygnacja z pewnych partnerstw na przestrzeni ostatnich lat były wynikiem przyjętej strategii działania – mówi Dorota Zarzecka z OTCF, właściciela marki 4F.

Do momentu publikacji tego materiału medalu nie wywalczył żaden sportowiec z ubieranych w tym roku przez 4F reprezentacji, więc nie było okazji, by ubrania polskiego producenta zaprezentować na olimpijskim podium.

Ale stroje galowe to jedno, a startowe to drugie. Dlatego choć na otwarcie igrzysk polscy sportowcy paradowali w strojach od Adidasa, rywalizowali już w innych – w zależności od umowy podpisanej przez związek sportowy w danej dyscyplinie. W strojach 4F startowali polscy skoczkowie narciarscy, łyżwiarze szybcy i biathloniści.

– Jesteśmy największą marką sportową w Polsce, dlatego projekty związane z ubieraniem polskich sportowców są dla nas niezwykle istotne i niosą ze sobą silny ładunek patriotyczny – mówi Dorota Zarzecka.

4F ubiera też polskich lekkoatletów, pływaków i siatkarzy. Na ewentualny powrót do reprezentacji olimpijskiej trzeba będzie poczekać. Kontrakt PKOl z Adidasem obowiązuje do 2028 r., a więc obejmie jeszcze letnie igrzyska w Los Angeles.

Medialne tournée z 4F na piersi

Współpraca z olimpijczykami ma swoje ograniczenia. Emkaolowska cisza olimpijska sprawia, że sponsorzy nie mogą w czasie igrzysk dobrowolnie wykorzystywać wizerunku wspieranych przez siebie sportowców. Dlatego w social mediach 4F próżno szukać zdjęć Kacpra Tomasiaka, Władimira Semmirunniego czy Pawła Wąska.

– Oczywiście, że chcielibyśmy się chwalić i dzielić naszą dumą z sukcesów zawodników ze związków sportowych, z którymi współpracujemy, wśród szerokiego grona odbiorców, naszych klientów oraz wszystkich kibiców śledzących igrzyska. Szanujemy jednak obowiązujące zasady i konsekwentnie ich przestrzegamy – mówi Dorota Zarzecka.

Logotyp 4F uzyskał jednak niespodziewanie wysoką ekspozycję w mediach za sprawą ukraińskiego skeletonisty Władysława Heraskewycza. Heraskewycz chciał wystartować w kasku z wizerunkami zabitych w czasie wojny ukraińskich sportowców. MKOl nie wydał na to zgody. A że zawodnik nie chciał ustąpić, nie został dopuszczony do startu.

Jego historia przykuła olbrzymie zainteresowanie mediów – przez kilka dni rozpisywały się o nim portale i informowały telewizje. Do niemal wszystkich wywiadów Heraskewycz stawał w kurtce i czapce z logo 4F.

Władysław Heraskewycz przykuł ogromną uwagę mediów, choć ostatecznie nie stanął na olimpijskim starcie. Fot. Richard Heathcote/Getty Images

Luksusowe marki prą do sportu

Nie tylko na igrzyskach widać, że luksusowe marki coraz chętniej pokazują się w świecie sportu. Emporio Armani na co dzień przygotowuje stroje dla piłkarzy Napoli. Tommy Hilfiger ogłosił ostatnio współpracę z FC Liverpoolem. Będzie odpowiadał za galowe kolekcje piłkarzy tego klubu.

Marki luksusowe wchodzą na nowy dla siebie rynek, liczą na przyciągnięcie klientów. Ponadto sport buduje narrację wokół doskonałości, dyscypliny i rywalizacji, a więc wartości spójnych z ich DNA.

Partnerstwa z klubami umożliwiają markom obecność w kulturze popularnej i mediach społecznościowych. Zaangażowanie w sport to także sposób na odmłodzenie wizerunku i dotarcie do pokolenia millenialsów i Z.

Ale marki typowo związane ze sportem łatwo nie oddadzą pola.

– Tylko w ostatnich kilkunastu miesiącach rozpoczęliśmy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Pływackim, a ambasadorami marki zostali: czołowy polski siatkarz – Tomasz Fornal, zawodnik UFC – Mateusz Gamrot, czy odnoszący sukcesy w rajdach WRC – Olivier Solberg. Nasze zaangażowanie w profesjonalny sport nie słabnie. W planach są także kolejne współprace zagranicą – zapewnia Dorota Zarzecka.

Nowego sponsora technicznego szuka PZPN. Umowa z Nike kończy się w tym roku. Wiadomo, że swoje oferty złożyły Nike, Adidas (ubierał polską kadrę w latach 1974 - 1991) oraz polski producent Keeza. W podcaście Sport to pieniądz prezes OTCF mówił, że chciałby, aby polscy piłkarze zagrali kiedyś w strojach ich marki. Na razie firma nie chce komentować swojego udziału w trwającym ofertowaniu.

Zaakceptuj pliki cookies , żeby obejrzeć wideo.