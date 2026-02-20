Kategorie artykułu: Biznes Lifestyle Sport
Nie ubrali polskiej kadry, ale... ubrali polskich medalistów. 4F widoczne na igrzyskach
Na ceremonii otwarcia logotypu 4F nie było na strojach polskich olimpijczyków. Znajdował się za to na kurtkach sportowców z czterech innych państw i strojach startowych wszystkich zdobywców medali dla Polski. Towarzysząca igrzyskom dyskusja o strojach jest nie mniej burzliwa niż ta o wynikach sportowych. A sportowa moda staje się coraz poważniejszym biznesem.
20.02.2026, 04:00
Na olimpijskim podium Kacper Tomasiak stał w stroju Adidasa, ale medale „wyskakał” z logo 4F na rękawie. Fot. PAP/Grzegorz Momot
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie luksusowe marki przygotowały stroje dla olimpijczyków.
- Który sportowiec zapewnił 4F największą medialną ekspozycję.
- Reprezentantów, których państw ubierały rodzime marki odzieżowe.