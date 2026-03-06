Kategoria artykułu: Świat
Niebo nad Azją się zmienia. Wojna na Bliskim Wschodzie przebudowuje globalne lotnictwo
Eskalacja konfliktu po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran przekształciła region Zatoki Perskiej w strefę niemal całkowicie wyłączoną z cywilnego ruchu lotniczego. Odwołano tysiące połączeń, a strategiczny korytarz między Europą i Azją pozostaje sparaliżowany. Jak ze skutkami wojny na Bliskim Wschodzie radzi sobie azjatycki przemysł lotniczy i turystyczny i kto może zyskać na trwającym chaosie?
06.03.2026, 12:12
Czasowe zamknięcie bliskowschodnich hubów i przestrzeni powietrznej Iranu oraz Iraku pozbawiło Europę i Azję najkrótszego i najtańszego szlaku lotniczego. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy azjatyckie potęgi turystyczne, takie jak Chiny, Tajlandia, Malezja i Japonia, stracą najbardziej dochodową grupę podróżnych.
- Jak drastyczny wzrost cen ropy i zamknięcie przestrzeni powietrznej uderzają w rentowność linii lotniczych.
- Które linie mogą zyskać na kryzysie i jak może zmienić się mapa globalnych połączeń między Europą a Azją.