Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie nie bez wpływu na światowe lotnictwo i turystykę
Wojna na Bliskim Wschodzie będzie mieć negatywne konsekwencje dla transportu lotniczego i podróży. Konsekwencje konfliktu będzie odczuwał cały świat prawdopodobnie na długo po jego zakończeniu.
Lotniska w większości krajów Bliskiego Wschodu zostały zamknięte. Tysiące pasażerów utknęły w regionie i czekają na powrót do domu. Fot. BeyondImages, GettyImages.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wojna na Bliskim Wschodzie uderzyła w globalny ruch lotniczy.
- Czy blokada Cieśniny Ormuz przełoży się na ceny ropy, paliwa lotniczego i biletów.
- Jakie prawa przysługują pasażerom w świetle unijnego rozporządzenia 261/2004.