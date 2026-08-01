Kategoria artykułu: Polityka
Niepodległość polityczna zaczyna się od grilla. Co się wydarzyło na inauguracji Rozwoju Plus
Migracja, demografia, wizja rozwoju Polski, ale przede wszystkim – ponad tysiąc osób z różnych środowisk – na wielkim grillu Mateusza Morawieckiego. Piątkowe wydarzenie było udaną inauguracją nowej politycznej misji byłego premiera.
01.08.2026, 08:05
– Jeśli zgromadziła was tutaj ta właśnie wiara w Polskę, w nasze zasady moralne, wiara w przyszłość, w Polaków, to jesteście we właściwym miejscu. Stowarzyszenie Rozwój Plus jest dla was właściwym miejscem. Wkroczyliśmy na nowe tory, na nową drogę i będziemy nią szli odważnie – mówił lider Rozwoju Plus w przemówieniu inaugurującym piątkowy grill środowiska byłego premiera. Fot. Rozwój Plus
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto wziął udział w inauguracji stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i jakie tematy na niej dominowały.
- Dlaczego środowisko Rozwoju Plus dystansuje się od bieżącej polityki władz Prawa i Sprawiedliwości.
- Jakie działania w terenie zaplanowali politycy nowej formacji na najbliższe miesiące.