Kategoria artykułu: Polityka
Rozłam w PiS stał się faktem. Frakcja Morawieckiego opuszcza partię. Co będzie dalej?
Wielotygodniowe napięcie sięgnęło zenitu. W czwartek o północy minął termin ultimatum narzuconego członkom „Rozwój Plus” na wybór między stowarzyszeniem a partią. „Buntownicy” wybrali stowarzyszenie, a Jarosław Kaczyński postawił na wydalenie Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z PiS.
24.07.2026, 14:19
Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o rezygnacji ok. 30 posłów z Prawa i Sprawiedliwości. To faktyczny rozłam w partii, na który zanosiło się od kilku tygodni. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie formalne konsekwencje dla układu sił w Sejmie niesie ze sobą odejście grupy ponad 30 posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
- Jakie wzajemne argumenty i zarzuty wobec siebie stawiali w piątek Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński.
- Jakie główne wyzwania stojące przed nową formacją polityczną byłego premiera.