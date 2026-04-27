Współpraca z Partnerem

Santander Bank Polska zmienia się w Erste Bank Polska. XYZ zmienia kolor tytułów. Witamy Was na niebiesko!

Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1

Europejski Kongres Gospodarczy 2026

Partner
Kategoria artykułu: Biznes

Rafał Brzoska: Partnerskie relacje polityki i biznesu są fundamentem rozwoju gospodarczego

– To jest wielka odpowiedzialność nas przedsiębiorców, ale też polityków, by całkowicie zmienić sposób funkcjonowania i nie tworzyć okopanego obozu, który jest oderwany od rzeczywistości gospodarczej – mówił na Europejskim Kongresie Ekonomicznym Rafał Brzoska, szef InPostu. 

Szymon Matuszyński - autor artykułu - profil
27.04.2026, 03:00
– Powinniśmy być dumni, że budujemy siłę polskich marek za granicą – mówił w studiu XYZ w Katowicach Rafał Brzoska. Fot. Jakub Kuźmiński/XYZ

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak zdaniem Rafała Brzoski powinny wyglądać relacje biznesu i polityki w Europie.
  2. Dlaczego polskie firmy wciąż są niedoceniane w kraju.
  3. Jakie efekty w ocenie szefa InPostu przynosi deregulacja gospodarki.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu była siła dialogu. W szczególności chodziło o relacje przedsiębiorców, sektora publicznego, nauki i młodych liderów. Również ten temat zdominował rozmowę redaktora naczelnego XYZ Grzegorza Nawackiego z Rafałem Brzoską. Choć silniejszym impulsem było w tym przypadku niedawne spotkanie szefa InPostu z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. 

– To, o czym mieliśmy rozmawiać, to o naszej inwestycji we Francji. Naszej jako InPostu, gdyż dziś jesteśmy największym polskim inwestorem we Francji – mówił Rafał Brzoska. 

Jednak spotkanie szybko przerodziło się w rozmowę o przywództwie w Europie i roli biznesu w kształtowaniu gospodarki. 

– Rozmowa zaczęła się jednak od czegoś innego. Marzyłbym, żeby tak zaczynała się każda rozmowa między człowiekiem biznesu a człowiekiem polityki. Macron powiedział: „Po pierwsze, panie prezesie, dziękuję, że znalazł pan dla mnie czas. A po drugie, co mogę dla pana zrobić?” – relacjonował Rafał Brzoska.

Myślę, że Polacy mają we Francji sojusznika.

Był to jednak doskonały przykład partnerskiego podejścia do relacji między polityką a biznesem, które na Zachodzie staje się standardem. Kolejnym wątkiem, silnie obecnym w europejskiej debacie, była kwestia przywództwa i roli państw takich jak Francja w kształtowaniu kierunku rozwoju całej Unii. 

– Myślę, że Polacy mają we Francji sojusznika – powiedział szef InPostu. 

To ważny sygnał. Tym bardziej że zdaniem Rafała Brzoski Francja próbuje skutecznie przejąć dyplomatyczne stery głównego rozgrywającego w Europie.

Przeczytaj: Od Katowic do G20: transformacja, która zmienia skalę ambicji Polski

Dialog zamiast dystansu

Wciąż widoczna jest jednak wyraźna różnica między podejściem do przedsiębiorców w Polsce a innych krajach Europy Zachodniej. W wielu przypadkach relacje polityków z biznesem są zdystansowane, a dialog ograniczony do minimum.

Dzisiaj każdy lider europejski i światowy chce, by biznes był współodpowiedzialny za kreowanie rzeczywistości, a nie robili to lobbyści – podkreślił Rafał Brzoska.

Brak takiej współpracy może prowadzić do powstawania złych regulacji. Widać to na przykładzie rynku kryptowalut, gdzie niedostateczny dialog z odpowiedzialnymi przedsiębiorcami stworzył przestrzeń dla nadużyć i działalności nieuczciwych podmiotów.

Polska ekspansja pod lupą

Zagraniczne inwestycje polskich firm wciąż spotykają się w kraju ze sceptycyzmem. Tymczasem na rynkach takich jak francuski postrzegane są jako impuls rozwojowy oraz źródło nowych miejsc pracy.

– Powinniśmy być dumni, że budujemy siłę polskich marek za granicą. Tymczasem w Polsce często podważa się – czy to wciąż jest polska firma i kto naprawdę za nią stoi – podkreślił Rafał Brzoska.

W Polsce nadal dominuje podejrzliwość wobec globalnej ekspansji rodzimych firm. Zamiast uznania częściej pojawiają się pytania o strukturę właścicielską czy źródła kapitału, choć międzynarodowy charakter biznesu jest dziś standardem funkcjonowania dużych przedsiębiorstw.

Deregulacja: postęp i niedosyt

Deregulacja gospodarki pozostaje jednym z kluczowych tematów dla przedsiębiorców, a dotychczasowe działania przyniosły już pierwsze efekty. W ramach prac zespołów eksperckich przygotowano setki propozycji zmian, z których część została wdrożona.

– Jak na deregulację 1.0 – oceniłbym na czwórkę z małym plusem. Do szóstki trochę brakuje, ale widać, że coraz więcej tych małych zmian zaczyna być odczuwalnych dla przedsiębiorców – powiedział Rafał Brzoska.

Choć widoczne są konkretne postępy, wiele rozwiązań nadal czeka na realizację. Szczególnie istotne są zmiany dotyczące relacji przedsiębiorców z administracją oraz poprawy płynności finansowej w gospodarce.

Przeczytaj: Co z LOT po Smartwings? „Nie ma złego czasu na przejęcie”

Globalna niepewność wraca

Na sytuację gospodarczą coraz silniej wpływają czynniki zewnętrzne, w tym napięcia geopolityczne oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Problemy na trasie Azja–Europa zaczynają mieć znaczenie dla wielu branż.

– Dziś to jest dokładnie ten sam moment, w którym jesteśmy na chwilę przed wybuchem pandemii. Jeszcze nie wiemy, co wydarzy się za miesiąc czy dwa, ale pierwsze sygnały już się pojawiają – zauważył Rafał Brzoska.

Choć skutki tych zjawisk nie są jeszcze w pełni odczuwalne, rosnąca niepewność może w najbliższym czasie przełożyć się na spowolnienie gospodarcze oraz zmiany w zachowaniach konsumentów. 

Główne wnioski

  1. Relacje między biznesem a polityką wymagają głębokiej zmiany – bez realnego, partnerskiego dialogu trudno będzie tworzyć skuteczne regulacje i odpowiadać na dynamiczne zmiany gospodarcze.
  2. Polska wciąż nie wykorzystuje w pełni potencjału wizerunkowego swoich firm za granicą, a sukcesy globalnych marek częściej budzą sceptycyzm niż dumę, co osłabia narrację o sile krajowej gospodarki.
  3. Deregulacja przynosi pierwsze efekty, ale jej tempo i zakres nadal są niewystarczające, by w pełni odblokować inwestycje, poprawić płynność finansową firm i zwiększyć konkurencyjność gospodarki.