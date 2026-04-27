Rafał Brzoska: Partnerskie relacje polityki i biznesu są fundamentem rozwoju gospodarczego

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu była siła dialogu. W szczególności chodziło o relacje przedsiębiorców, sektora publicznego, nauki i młodych liderów. Również ten temat zdominował rozmowę redaktora naczelnego XYZ Grzegorza Nawackiego z Rafałem Brzoską. Choć silniejszym impulsem było w tym przypadku niedawne spotkanie szefa InPostu z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem.

– To, o czym mieliśmy rozmawiać, to o naszej inwestycji we Francji. Naszej jako InPostu, gdyż dziś jesteśmy największym polskim inwestorem we Francji – mówił Rafał Brzoska.

Jednak spotkanie szybko przerodziło się w rozmowę o przywództwie w Europie i roli biznesu w kształtowaniu gospodarki.

– Rozmowa zaczęła się jednak od czegoś innego. Marzyłbym, żeby tak zaczynała się każda rozmowa między człowiekiem biznesu a człowiekiem polityki. Macron powiedział: „Po pierwsze, panie prezesie, dziękuję, że znalazł pan dla mnie czas. A po drugie, co mogę dla pana zrobić?” – relacjonował Rafał Brzoska.

Myślę, że Polacy mają we Francji sojusznika.

Był to jednak doskonały przykład partnerskiego podejścia do relacji między polityką a biznesem, które na Zachodzie staje się standardem. Kolejnym wątkiem, silnie obecnym w europejskiej debacie, była kwestia przywództwa i roli państw takich jak Francja w kształtowaniu kierunku rozwoju całej Unii.

– Myślę, że Polacy mają we Francji sojusznika – powiedział szef InPostu.



To ważny sygnał. Tym bardziej że zdaniem Rafała Brzoski Francja próbuje skutecznie przejąć dyplomatyczne stery głównego rozgrywającego w Europie.

Dialog zamiast dystansu

Wciąż widoczna jest jednak wyraźna różnica między podejściem do przedsiębiorców w Polsce a innych krajach Europy Zachodniej. W wielu przypadkach relacje polityków z biznesem są zdystansowane, a dialog ograniczony do minimum.



– Dzisiaj każdy lider europejski i światowy chce, by biznes był współodpowiedzialny za kreowanie rzeczywistości, a nie robili to lobbyści – podkreślił Rafał Brzoska.

Brak takiej współpracy może prowadzić do powstawania złych regulacji. Widać to na przykładzie rynku kryptowalut, gdzie niedostateczny dialog z odpowiedzialnymi przedsiębiorcami stworzył przestrzeń dla nadużyć i działalności nieuczciwych podmiotów.

Polska ekspansja pod lupą

Zagraniczne inwestycje polskich firm wciąż spotykają się w kraju ze sceptycyzmem. Tymczasem na rynkach takich jak francuski postrzegane są jako impuls rozwojowy oraz źródło nowych miejsc pracy.

– Powinniśmy być dumni, że budujemy siłę polskich marek za granicą. Tymczasem w Polsce często podważa się – czy to wciąż jest polska firma i kto naprawdę za nią stoi – podkreślił Rafał Brzoska.

W Polsce nadal dominuje podejrzliwość wobec globalnej ekspansji rodzimych firm. Zamiast uznania częściej pojawiają się pytania o strukturę właścicielską czy źródła kapitału, choć międzynarodowy charakter biznesu jest dziś standardem funkcjonowania dużych przedsiębiorstw.

Powinniśmy być dumni, że budujemy siłę polskich marek za granicą. Tymczasem w Polsce często podważa się – czy to wciąż jest polska firma i kto naprawdę za nią stoi.

Deregulacja: postęp i niedosyt

Deregulacja gospodarki pozostaje jednym z kluczowych tematów dla przedsiębiorców, a dotychczasowe działania przyniosły już pierwsze efekty. W ramach prac zespołów eksperckich przygotowano setki propozycji zmian, z których część została wdrożona.

– Jak na deregulację 1.0 – oceniłbym na czwórkę z małym plusem. Do szóstki trochę brakuje, ale widać, że coraz więcej tych małych zmian zaczyna być odczuwalnych dla przedsiębiorców – powiedział Rafał Brzoska.

Choć widoczne są konkretne postępy, wiele rozwiązań nadal czeka na realizację. Szczególnie istotne są zmiany dotyczące relacji przedsiębiorców z administracją oraz poprawy płynności finansowej w gospodarce.

Globalna niepewność wraca

Na sytuację gospodarczą coraz silniej wpływają czynniki zewnętrzne, w tym napięcia geopolityczne oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Problemy na trasie Azja–Europa zaczynają mieć znaczenie dla wielu branż.

– Dziś to jest dokładnie ten sam moment, w którym jesteśmy na chwilę przed wybuchem pandemii. Jeszcze nie wiemy, co wydarzy się za miesiąc czy dwa, ale pierwsze sygnały już się pojawiają – zauważył Rafał Brzoska.

Choć skutki tych zjawisk nie są jeszcze w pełni odczuwalne, rosnąca niepewność może w najbliższym czasie przełożyć się na spowolnienie gospodarcze oraz zmiany w zachowaniach konsumentów.