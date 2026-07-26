Nieznane oblicza Andy Warhola. Zaskakująca wystawa prac legendarnego artysty w Krakowie
7 sierpnia w Pałacu Sztuki w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy „Andy Warhol. Od linii do legendy”. Cześć prac amerykańskiego artysty zostanie pokazana w Polsce po raz pierwszy. Wystawa potrwa do 27 września 2026 r.
26.07.2026, 04:14
Ekspozycja obejmuje ponad 50 oryginalnych rysunków, sitodruków, polaroidów, filmów i plakatów Warhola. Fot. Materiały prasowe Wojciech Piotr Onak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym różni się krakowska wystawa prac Andy Warhola od poprzednich prezentowanych w Polsce.
- Które prace artysty można zobaczyć w Pałacu Sztuki w Krakowie.
- Co o wystawie „Andy Warhol. Od linii do legendy” mówi kurator wystawy Wojciech Piotr Onak.