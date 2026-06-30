Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Notowania GPW 30 czerwca 2026. Kruk liderem wzrostów, pomaga niższa inflacja
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynęła pod znakiem wyraźnego odbicia po wcześniejszych spadkach. Poprawę nastrojów wspierał niższy od oczekiwań odczyt inflacji oraz wzrosty największych spółek, na czele z Krukiem.
30.06.2026, 17:19
Lepszym nastrojom na GPW sprzyjało również otoczenie zagraniczne. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co napędziło wtorkowe wzrosty na GPW.
- Jak inflacja wpłynęła na nastroje inwestorów.
- Które spółki najbardziej zyskały i straciły podczas sesji.