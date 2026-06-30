Notowania GPW 30 czerwca 2026. Kruk liderem wzrostów, pomaga niższa inflacja

Po słabszym początku dnia warszawska giełda przeszła do zdecydowanych wzrostów. Na koniec dnia WIG20 zyskał 0,69 proc. i osiągnął około 3587,5 pkt., WIG urósł o 0,73 proc. do 135 762 pkt., mWIG40 zyskał 0,52 proc., a sWIG80 był wyżej o 0,1 proc. Przełom nastąpił po godz. 10.30, gdy kupujący wyraźnie przejęli inicjatywę.

Lepszym nastrojom sprzyjało również otoczenie zagraniczne. Niemiecki indeks DAX radził sobie lepiej niż w poprzednich dniach, a warszawski parkiet podążał za globalnym sentymentem. Analitycy wskazują jednak, że wtorkowe wzrosty mają przede wszystkim charakter odreagowania wcześniejszych spadków.

Silnym impulsem dla rynku okazały się dane makroekonomiczne. Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,5 proc. rok do roku, podczas gdy rynek oczekiwał 2,7 proc. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,5 proc., wobec prognozowanego spadku o 0,2 proc.

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Niższa od oczekiwań inflacja została odebrana przez inwestorów jako sygnał większej stabilizacji gospodarczej i potencjalnie łagodniejszej polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. To poprawiło apetyt na ryzykowne aktywa i wsparło notowania akcji na warszawskim parkiecie.

Największym wygranym wtorkowej sesji wśród spółek z WIG20 był Kruk, którego akcje drożały o 5,1 proc., do około 424,9 zł. Dodatkowym wsparciem dla kursu była podwyższona przez Citi rekomendacja do „kupuj” oraz wyznaczenie ceny docelowej na poziomie 525 zł, co oznacza około 30-procentowy potencjał wzrostu względem ostatniego kursu.

Wyraźnie zyskiwał również KGHM, którego akcje rosły o 3,71 proc. Mocny dzień notował także Budimex, który po porannym osłabieniu odwrócił trend i zakończył dzień wzrostem o 3,9 proc. Spółka poinformowała, że kierowane przez nią konsorcjum wygrało przetarg PKP Polskich Linii Kolejowych o wartości 302,5 mln zł netto na modernizację odcinka linii kolejowej Łęczyca–Kutno.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że za wzrostem Budimeksu stoją przede wszystkim oczekiwania dotyczące zwiększonych wydatków infrastrukturalnych w Polsce. Sam kontrakt z PKP ma stosunkowo niewielką wartość w porównaniu z działalnością grupy.

Na drugim biegunie znalazło się Dino, którego akcje straciły 2,8 proc. Spółka pozostaje w długoterminowym trendzie spadkowym. Od historycznego szczytu osiągniętego w kwietniu 2025 r. kurs obniżył się już o około 47 proc.

Sektor bankowy zachowywał się umiarkowanie dobrze. Indeks WIG Banki lekko rósł, choć spadały akcje Aliora i ING Banku Śląskiego. mBank zyskał 0,04 proc., mimo że poinformował o ujęciu w drugim kwartale 2026 r. 115,5 mln zł kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi.

Analitycy zwracają uwagę, że sytuacja banków pozostaje niejednoznaczna. Według danych Narodowego Banku Polskiego zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń–maj 2026 wyniósł 17,6 mld zł i był o 15,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Niższa inflacja może poprawiać wyceny banków, ale jednocześnie sprzyja normalizacji stóp procentowych i ogranicza tempo wzrostu ich wyników.

Na szerokim rynku wyróżniały się Creotech Instruments, którego akcje urosły o 4,81 proc., oraz Atrem, zyskujący 7,27 proc. Z kolei 11 bit studios straciło 2,13 proc. po obniżeniu przez Noble Securities rekomendacji do „redukuj” i obniżeniu ceny docelowej akcji do 116 zł.

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Eksperci oceniają, że mimo wtorkowego odbicia kolejne tygodnie mogą przynieść trend boczny na GPW, charakterystyczny dla okresu wakacyjnego. Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje umacniający się dolar, który może negatywnie wpływać zwłaszcza na notowania największych spółek z warszawskiego parkietu.