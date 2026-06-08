Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.06.2026
NEWSROOM XYZ
08.06.2026 15:56

Oman, Warszawa i Czarnobyl... Creotech pokazuje pierwsze zdjęcia z polskiej konstelacji satelitarnej PIAST.

Konstelacja PIAST to polskie satelity, które trafiły niedawno na orbitę. Teraz konsorcjum, złożone z WAT, PAN i polskich firm pokazało zdjęcia, jakie potrafią wykonać te satelity.

Opublikowane zdjęcia pokazują, że satelity konsorcjum PIAST są w pełni sprawne i potrafią zobrazować Ziemię w warunkach operacyjnych zarówno w dzień, jak i w nocy. Teleskopy zaprojektowali naukowcy z PAN, wyprodukowała polska firma Scanway, a satelity, na których je umieszczono, przygotował Creotech.

Zdjęcia wykonano od lutego do maja na całym świecie

Zdjęcia zostały wykonane w okresie od lutego do maja 2026 r. zarówno w trybie dziennym, jak i nocnym. Wśród lokalizacji znalazły się m.in. Warszawa, Czarnobyl, Madryt, Maskat w Omanie czy kanadyjski Akulivik.

Zdjęcia z Omanu pokazują Al Sahwa Public Park, gdzie wyraźnie widoczne są pojedyncze latarnie w parku.

Zdjęcia satelitarne Omanu
Konsorcjum PIAST pokazało pierwsze zdjęcia, wykonane przez polskie satelity. Fot. Creotech

Z kolei te z Czarnobyla zostały pozyskane przy użyciu dwóch różnych teleskopów: PIAST-M dostarczonego przez CBK PAN oraz PIAST-S2 dostarczonego przez Scanway S.A. Oba obrazy prezentują obszar Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu. Zobrazowanie Madrytu, wykonane około południa przez PIAST-M, przedstawia stadion z wyraźnie widocznymi szczegółami konstrukcyjnymi oraz elementami infrastruktury miejskiej.

Inuicka osada Akulivik została pokazana zaś w warunkach, które są wyzwaniem dla satelitów. Powierzchnie pokryte śniegiem odbijają dużą część światła i często charakteryzują się ograniczoną naturalną teksturą. Na szczęście PIASTY sobie z tym wyzwaniem poradziły. Na koniec zaprezentowano zdjęcia warszawskiego Lotniska Chopina zimą.

Zdjęcie satelitarne Warszawy zimą
Konsorcjum PIAST pokazało pierwsze zdjęcia, wykonane przez polskie satelity. Fot. Creotech

Liderem konsorcjum PIAST jest WAT

Cały proces przetwarzania zdjęć realizowano z wykorzystaniem Payload Processorów, narzędzi kalibracyjno-walidacyjnych oraz segmentu naziemnego (Payload Data Ground Segment), opracowanych przez zespół Creotech Instruments S.A. Rozdzielczość obrazów została zmniejszona czterokrotnie.

Liderem konsorcjum jest Wojskowa Akademia Techniczna. Współpracuje ona z Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Scanway S.A. i PCO S.A. Creotech pełni zaś w tym projekcie rolę kluczowego partnera, który dostarczył trzy platformy satelitarne, a także odpowiadał za wyniesienie satelitów na orbitę.

Zdjęcie satelitarne Czarnobyla wykonane przez satelity konstelacji PIAST
Konsorcjum PIAST pokazało pierwsze zdjęcia, wykonane przez polskie satelity. Fot. Creotech
Creotech Instruments może objąć pakiet akcji Thorium Space
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Drony dla sojuszników w ONZ. Jak Ukraina rywalizuje z Rosją o afrykański rynek zbrojeniowy
Ukraina skutecznie wypycha Rosję z afrykańskiego rynku zbrojeniowego. Oferuje rządom afrykańskim przetestowane w boju na Rosjanach drony, systemy walki elektronicznej oraz ich wspólną produkcję.…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Fantazje o getcie. Krzysztof Gil i niesamowita wystawa o obcych
Na wystawie „Nikt was tu nie chce” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki Krzysztof Gil opowiada o wykluczeniu. Robi to w zupełnie nowej formie niż ta, do której nas przyzwyczaił. I osiąga sukces.
06.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mastercard zatrudnia byłego ambasadora. „Nie jesteśmy już firmą od kart kredytowych” (WYWIAD)
Rządy i globalne korporacje muszą ze sobą współpracować, by chronić infrastrukturę krytyczną. Jon Huntsman, wiceprezes Mastercarda, który łączy doświadczenie dyplomatyczne z biznesem, analizuje…
06.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM mocno w dół, WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 5 czerwca 2026 r.
Piątek przyniósł wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. Spośród głównych indeksów najmocniej stracił WIG20, gdzie jedynie trzy spółki zdołały uniknąć spadków. Najmocniej potaniały za to akcje KGHM.
05.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skarbówka bierze się za handel w sieci. Sprzedawcy na Vinted i Facebooku dostają wezwania
Sprzedajesz na Vinted, a może prowadzisz butikowe transmisje na Facebooku? Fiskus już zapewne o tym wie. Za sprawą dyrektywy DAC7 platformy internetowe przekazują skarbówce dane podatkowe.
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Kluczowe sektory węgierskiej gospodarki funkcjonują w systemie wieloletnich koncesji. Korzystają na nich miliarderzy powiązani z Viktorem Orbánem, a państwo ponosi koszty. Nowy rząd zapowiadał…
08.06.2026