Oman, Warszawa i Czarnobyl... Creotech pokazuje pierwsze zdjęcia z polskiej konstelacji satelitarnej PIAST.
Konstelacja PIAST to polskie satelity, które trafiły niedawno na orbitę. Teraz konsorcjum, złożone z WAT, PAN i polskich firm pokazało zdjęcia, jakie potrafią wykonać te satelity.
Opublikowane zdjęcia pokazują, że satelity konsorcjum PIAST są w pełni sprawne i potrafią zobrazować Ziemię w warunkach operacyjnych zarówno w dzień, jak i w nocy. Teleskopy zaprojektowali naukowcy z PAN, wyprodukowała polska firma Scanway, a satelity, na których je umieszczono, przygotował Creotech.
Zdjęcia wykonano od lutego do maja na całym świecie
Zdjęcia zostały wykonane w okresie od lutego do maja 2026 r. zarówno w trybie dziennym, jak i nocnym. Wśród lokalizacji znalazły się m.in. Warszawa, Czarnobyl, Madryt, Maskat w Omanie czy kanadyjski Akulivik.
Zdjęcia z Omanu pokazują Al Sahwa Public Park, gdzie wyraźnie widoczne są pojedyncze latarnie w parku.
Z kolei te z Czarnobyla zostały pozyskane przy użyciu dwóch różnych teleskopów: PIAST-M dostarczonego przez CBK PAN oraz PIAST-S2 dostarczonego przez Scanway S.A. Oba obrazy prezentują obszar Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu. Zobrazowanie Madrytu, wykonane około południa przez PIAST-M, przedstawia stadion z wyraźnie widocznymi szczegółami konstrukcyjnymi oraz elementami infrastruktury miejskiej.
Inuicka osada Akulivik została pokazana zaś w warunkach, które są wyzwaniem dla satelitów. Powierzchnie pokryte śniegiem odbijają dużą część światła i często charakteryzują się ograniczoną naturalną teksturą. Na szczęście PIASTY sobie z tym wyzwaniem poradziły. Na koniec zaprezentowano zdjęcia warszawskiego Lotniska Chopina zimą.
Liderem konsorcjum PIAST jest WAT
Cały proces przetwarzania zdjęć realizowano z wykorzystaniem Payload Processorów, narzędzi kalibracyjno-walidacyjnych oraz segmentu naziemnego (Payload Data Ground Segment), opracowanych przez zespół Creotech Instruments S.A. Rozdzielczość obrazów została zmniejszona czterokrotnie.
Liderem konsorcjum jest Wojskowa Akademia Techniczna. Współpracuje ona z Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Scanway S.A. i PCO S.A. Creotech pełni zaś w tym projekcie rolę kluczowego partnera, który dostarczył trzy platformy satelitarne, a także odpowiadał za wyniesienie satelitów na orbitę.