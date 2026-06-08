Oman, Warszawa i Czarnobyl... Creotech pokazuje pierwsze zdjęcia z polskiej konstelacji satelitarnej PIAST.

Konstelacja PIAST to polskie satelity, które trafiły niedawno na orbitę. Teraz konsorcjum, złożone z WAT, PAN i polskich firm pokazało zdjęcia, jakie potrafią wykonać te satelity.

Opublikowane zdjęcia pokazują, że satelity konsorcjum PIAST są w pełni sprawne i potrafią zobrazować Ziemię w warunkach operacyjnych zarówno w dzień, jak i w nocy. Teleskopy zaprojektowali naukowcy z PAN, wyprodukowała polska firma Scanway, a satelity, na których je umieszczono, przygotował Creotech.

Zdjęcia wykonano od lutego do maja na całym świecie

Zdjęcia zostały wykonane w okresie od lutego do maja 2026 r. zarówno w trybie dziennym, jak i nocnym. Wśród lokalizacji znalazły się m.in. Warszawa, Czarnobyl, Madryt, Maskat w Omanie czy kanadyjski Akulivik.

Zdjęcia z Omanu pokazują Al Sahwa Public Park, gdzie wyraźnie widoczne są pojedyncze latarnie w parku.

Konsorcjum PIAST pokazało pierwsze zdjęcia, wykonane przez polskie satelity. Fot. Creotech

Z kolei te z Czarnobyla zostały pozyskane przy użyciu dwóch różnych teleskopów: PIAST-M dostarczonego przez CBK PAN oraz PIAST-S2 dostarczonego przez Scanway S.A. Oba obrazy prezentują obszar Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu. Zobrazowanie Madrytu, wykonane około południa przez PIAST-M, przedstawia stadion z wyraźnie widocznymi szczegółami konstrukcyjnymi oraz elementami infrastruktury miejskiej.

Inuicka osada Akulivik została pokazana zaś w warunkach, które są wyzwaniem dla satelitów. Powierzchnie pokryte śniegiem odbijają dużą część światła i często charakteryzują się ograniczoną naturalną teksturą. Na szczęście PIASTY sobie z tym wyzwaniem poradziły. Na koniec zaprezentowano zdjęcia warszawskiego Lotniska Chopina zimą.

Konsorcjum PIAST pokazało pierwsze zdjęcia, wykonane przez polskie satelity. Fot. Creotech

Liderem konsorcjum PIAST jest WAT

Cały proces przetwarzania zdjęć realizowano z wykorzystaniem Payload Processorów, narzędzi kalibracyjno-walidacyjnych oraz segmentu naziemnego (Payload Data Ground Segment), opracowanych przez zespół Creotech Instruments S.A. Rozdzielczość obrazów została zmniejszona czterokrotnie.

Liderem konsorcjum jest Wojskowa Akademia Techniczna. Współpracuje ona z Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Scanway S.A. i PCO S.A. Creotech pełni zaś w tym projekcie rolę kluczowego partnera, który dostarczył trzy platformy satelitarne, a także odpowiadał za wyniesienie satelitów na orbitę.