Nowe lotnisko w Baranowie wygeneruje 35 tys. miejsc pracy na start. CPK przedstawia szacunki

– Ten temat był zawsze mniej eksponowany przy dużych projektach infrastrukturalnych, a takim projektem jest Port Polska. Nie sztuką jest wybudować nową infrastrukturę, chodzi o to, żeby ją odpowiednio obsłużyć – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. budowy nowego lotniska.

Jak dodał, lotnictwo w Polsce generuje dziś ok. 0,5 mln miejsc pracy. Na dzień otwarcia nowego portu w Baranowie w jego bezpośrednim otoczeniu ma znaleźć zatrudnienie 35,1 tys. osób. Kolejne 1,8 tys. miejsc pracy wygenerują Koleje Dużych Prędkości.

– To specjaliści, których trzeba będzie wyszkolić w perspektywie sześciu lat – podkreślał Maciej Lasek.

Coraz więcej pracowników z każdym rokiem

– Lotnisko to nie tylko infrastruktura, ale także ludzie, którzy będą ją obsługiwać – zarówno w zakresie lotniska, jak i kolei. Traktowałem to jako jedno z kluczowych wyzwań dla zarządu. Bardzo dokładnie zbadaliśmy zapotrzebowanie: liczba 35,1 tys. osób nie dotyczy wyłącznie samej spółki zarządzającej portem, lecz obejmuje także nowe miejsca pracy generowane przez całe otoczenie inwestycji – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Filip Czernicki, prezes zarządu CPK.

Według zaprezentowanych szacunków liczba zatrudnionych w bezpośrednim otoczeniu lotniska będzie rosła wraz z rozbudową portu. W 2042 r. w rejonie lotniska w Baranowie ma pracować nawet 45,3 tys. osób – m.in. w służbach lotniskowych, hotelarstwie, obsłudze portu i terminala.

Dla porównania, Polskie Porty Lotnicze zatrudniają obecnie ok. 2,5 tys. osób na warszawskim Lotnisku Chopina, co pokazuje skalę zmian, jakie może przynieść uruchomienie nowego portu centralnego.

– W tym roku na placu budowy będzie pracować co najmniej 1-2 tys. osób. Nasza spółka również rośnie – zatrudniamy specjalistów – mówił Filip Czernicki.

Jeszcze większe zapotrzebowanie na pracowników pojawi się w kolejnych latach. W 2027 r. przy budowie nowego lotniska zatrudnienie ma znaleźć ok. 3,5 tys. osób, a w 2028 r. nawet 6,5 tys. Prace obejmą m.in. budowę terminala, dróg startowych oraz dróg kołowania. Szczytowy moment inwestycji przypadnie na lata 2029-2030, gdy w bezpośrednim otoczeniu budowy ma pracować 16-18 tys. osób, w tym ok. 1,4 tys. zajmujących się nadzorem budowy.

Szczytowy moment inwestycji przypadnie na lata 2029-2030, gdy w bezpośrednim otoczeniu budowy ma pracować 16-18 tys. osób, w tym ok. 1,4 tys. zajmujących się nadzorem budowy.

Dodatkowe kadry będą potrzebne do obsługi Kolei Dużych Prędkości (KDP), skorelowanych z nowym lotniskiem. Jak już wspomniano, w tym obszarze zatrudnienie ma znaleźć 1,8 tys. osób, głównie przy obsłudze taboru dużych prędkości.

Spółka stawia na edukację

CPK zapowiada wsparcie dla uczelni i szkół w kształceniu przyszłych kadr. Spółka kładzie nacisk na działania informacyjne oraz promocję zawodów związanych z transportem. Planowane są konkursy branżowe, m.in. na najlepsze prace dyplomowe, a także współtworzenie nowych kierunków studiów, w tym studiów dualnych w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

W ubiegłym roku na modernizację i wyposażenie placówek oświatowych przeznaczono 6,6 mln zł. W bieżącym roku uruchomione zostaną programy z łączną alokacją 34 mln zł. Obejmą one wsparcie szkół technicznych i branżowych, ich doposażenie i modernizację, a także program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu dziewięciu gmin położonych w obszarze przyszłego lotniska.

– Chcemy zainteresować młodzież wyborem tej ścieżki. Pokazać, że są to stabilne studia, nastawione na automatyzację i robotyzację. To, co możemy zaoferować młodym ludziom, to ciekawa i przede wszystkim stabilna praca, konkurencyjna wobec zawodów, które dziś wchodzą w fazę schyłkową – mówił dr hab. Dariusz Kowalski, koordynator ds. projektów edukacyjnych w CPK.

Tak wyglądał 2025 r.

Spółka podsumowała także 2025 r. W ubiegłym roku podpisano 139 umów inwestycyjnych o łącznej wartości 4,5 mld zł. Dla porównania, w 2024 r. było to 14 umów o wartości 870 mln zł.

Znacząco przyspieszyły również postępowania przetargowe. W 2025 r. ogłoszono 30 przetargów o łącznej wartości 40 mld zł. W bieżącym roku planowanych jest 49 przetargów, również o wartości 40 mld zł. Łącznie w latach 2026-2028 zaplanowano ok. 100 postępowań.

W tym roku ogłoszonych zostanie osiem postępowań o wartości przekraczającej 1 mld zł. Obejmą one m.in. duże roboty ziemne związane z infrastrukturą lotniskową, budowę zbiorników retencyjnych oraz dostawę i montaż systemu oświetlenia nawigacyjnego.

– Na tym etapie chcemy zmobilizować wszystkie dostępne środki. To będą dwa najbardziej intensywne lata, z przetargami o największych wartościach. Będą one kluczowe, by zaangażować jak największą liczbę wykonawców i dobrze przygotować inwestycję – podkreślał prezes spółki Filip Czernicki.

Wspomniał również o znaczeniu polskich firm, które będą budować nowe lotnisko i KDP w ramach Portu Polska.

– Chcemy doceniać przede wszystkim podmioty, które mają doświadczenie w Polsce i polski personel, znają polskie przepisy. To będzie dla nas bardzo dużym wyznacznikiem. W tym roku zacznie lać się beton na budowie lotniska. Gorąco zachęcamy, aby branża przygotowywała się do tych postepowań – mówił Filip Czernicki.

Jeśli chodzi o komponent kolejowy, na linię Warszawa – Łódź zostały już złożone wszystkie wnioski o decyzje lokalizacyjne. Większość tych postepowań będzie w formule „projektuj i buduj”. Jak mówili przedstawiciele spółki, infrastruktura kolejowa jest bardziej technologicznie zaawansowana – to nie tylko projekty budowlane, ale także system sterowania ruchem. Budowa jednego kilometra KDP kosztuje 150 mln zł, a w trudnym terenie – nawet dwukrotnie więcej.