Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nowe lotnisko w Baranowie wygeneruje 35 tys. miejsc pracy na start. CPK przedstawia szacunki
Centralny Port Komunikacyjny, realizujący projekt Port Polska, przedstawił szacunkowe dane dotyczące zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu nowego lotniska. Na dzień otwarcia portu w Baranowie na lotnisku ma pracować ponad 35 tys. osób, a wraz z rozwojem inwestycji liczba ta ma systematycznie rosnąć.
05.02.2026, 11:43
Na zdjęciu z drona teren, przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w miejscowości Zabłotnia. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile nowych miejsc pracy wygeneruje nowe lotnisko w Baranowie.
- Jak spółka CPK planuje zabezpieczyć kadry dla lotniska i Kolei Dużych Prędkości.
- Jak wygląda skala przetargów i inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata.