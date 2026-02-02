Kategoria artykułu: Biznes
Nowe zasady liczenia metrażu. Dlaczego deweloperzy mogą zyskać na reformie z 2026 r.
Zmiany w ustawie deweloperskiej miały ukrócić kontrowersje wokół liczenia metrażu mieszkań i wzmocnić ochronę kupujących. W praktyce nowelizacja, która zacznie obowiązywać 13 lutego, może przynieść odwrotne skutki – zwiększając rozliczeniowy metraż lokali i otwierając nową falę sporów interpretacyjnych.
02.02.2026, 05:50
Analizy wykonane dla konkretnych inwestycji pokazują, że po zastosowaniu nowej metodologii rozliczeniowa powierzchnia lokali i domów może wzrosnąć nawet o 10-15 proc. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego nowelizacja ustawy deweloperskiej z 2026 r. może w praktyce zwiększyć rozliczeniowy metraż mieszkań i domów.
- Jak odesłanie do normy PN-ISO 9836 zmienia charakter sporów między deweloperami a kupującymi nieruchomości.
- Dlaczego eksperci i organizacje branżowe ostrzegały już w 2025 r., że nowe przepisy mogą wprowadzić chaos zamiast jednoznacznych zasad.