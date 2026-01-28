Kategoria artykułu: Biznes
Gminom zostało pół roku na uchwalenie planów ogólnych. Wiele nie zdąży, co grozi zahamowaniem inwestycji
Reforma planowania przestrzennego wchodzi w decydującą fazę. Z raportu platformy OnGeo i XYZ wynika, że choć większość gmin w Polsce formalnie rozpoczęła prace nad planami ogólnymi, to uchwalone plany należą do rzadkości. Różnice między powiatami są przy tym na tyle duże, że coraz wyraźniej widać, iż tempo reformy zależy nie tylko od przepisów, lecz przede wszystkim od sprawności samorządów. Co się stanie jak nie zdążą?
28.01.2026, 05:00
Z analizy platformy OnGeo wynika, że zaledwie 0,8 proc. gmin ma plan ogólny w pełni uchwalony. Fot. Andriy Onufriyenko/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego większość gmin rozpoczęła prace nad planami ogólnymi, ale tylko nieliczne doprowadziły je do uchwalenia.
- Jakie czynniki organizacyjne, prawne i proceduralne najbardziej spowalniają proces ich przyjmowania.
- Czy reforma planowania przestrzennego zwiększy przewidywalność inwestycyjną, czy raczej w okresie przejściowym grozi paraliżem decyzyjnym.