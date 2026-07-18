Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Nowy kierunek AGH hitem rekrutacji. Firmy inwestują we wzornictwo. "AI projektantów nie zastąpi" (WYWIAD)
Uruchamiana właśnie Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo znalazła się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków AGH. O tym, dlaczego projektowanie produktów zyskuje na znaczeniu w czasach AI, mówi prof. Beata Leszczyńska-Madej.
18.07.2026, 04:30
– Dobre wzornictwo nie polega na efekciarstwie. Produkt powinien być przede wszystkim ergonomiczny, wygodny, trwały, zaprojektowany z myślą o całym cyklu życia – mówi prof. Beata Leszczyńska-Madej, twórczyni kierunku Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo na AGH. Fot. archiwum prywatne
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniają się rola wzornictwa w firmach i pozycja projektantów przemysłowych na rynku pracy.
- Dzięki czemu projektowanie i wzornictwo mają szansę obronić się przed ekspansją AI.
- Czego i w jaki sposób AGH będzie uczyć przyszłych inżynierów na nowym kierunku.