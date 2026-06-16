Kategoria artykułu: Technologia
Liczba patentów odbiła. Ale Polska nadal patentuje „starą gospodarkę”
Wzrosła liczba nowych patentów, podał w raporcie Urząd Patentowy. – To także świadectwo przechodzenia od fazy konkurowania przede wszystkim ceną, do fazy konkurowania marką – mówi prezes UPRP Ewa Skrzydło-Tefelska.
16.06.2026, 04:40
– Większa liczba zgłoszeń patentowych, szczególnie w procedurach międzynarodowych, oznacza, że rodzime firmy odważniej myślą o eksporcie. Przed wejściem na nowy rynek zabezpieczają swoje prawa, aby uniknąć tzw. trolli patentowych lub zablokowania sprzedaży przez lokalnych konkurentów – mówi Ewa Skrzydło-Tefelska, prezes Urzędu Patentowego RP.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile patentów uzyskali w Polsce krajowi wynalazcy w ciągu minionego roku.
- Z czego wynika przewaga uczelni nad firmami w liczbie patentów i nowych zgłoszeń.
- Dlaczego rośnie popularność chronienia wzorów użytkowych, a nie patentów.