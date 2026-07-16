Nowy rosyjski samolot będzie latał tylko w ciepłe i pogodne dni
Moskwa ogłosiła sukces: Ił-114-300 otrzymał kluczowy certyfikat. W dokumencie zapisano jednak wiele eksploatacyjnych ograniczeń. W tej sytuacji użytkowanie samolotu stanęło pod wielkim znakiem zapytania.
Pracami nad stworzeniem Iła-114-300 interesował się sam Władimir Putin. Prezydent Rosji ogląda maszynę podczas wizyty na lotnisku Ramenskoje w czerwcu 2026 r. Fot. Contributor/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego mimo certyfikacji, rosyjski Ił-114-300 nie jest gotowy do normalnej eksploatacji.
- Jakie ograniczenia techniczne ma nowa maszyna i dlaczego budzą one wątpliwości ekspertów.
- W jaki sposób zachodnie sankcje wpłynęły na rozwój rosyjskiego lotnictwa cywilnego.