Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Ochrona klimatu schodzi na dalszy plan. Europejczycy chcą taniej energii i bezpiecznych dostaw
Mieszkańcy Europy są otwarci na czystą energię, o ile dzięki niej prąd będzie tańszy, a ich kraje będą odporne na globalne zawirowania – wynika z badania Project Tempo. W samej Polsce, jak podaje Fundacja E.ON, transformacja energetyczna nie traci poparcia, ale nie ma już bezwarunkowej akceptacji.
04.08.2026, 05:30
Koszty energii stały się nowym punktem zapalnym w europejskiej debacie energetycznej. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co o transformacji energetycznej myślą Europejczycy.
- Jak mieszkańcy Europy chcą walczyć z podwyżkami cen ropy i paliw.
- Jak zieloną transformację postrzegają Polacy.