Kategoria artykułu: Biznes
Ornitolodzy kontra branża OZE. Burzliwa dyskusja o wpływie wiatraków na ptaki
Projekt nowych wytycznych dotyczących wpływu farm wiatrowych na ptaki wywołał burzę. Branża OZE mówi o drastycznym ograniczeniu rozwoju energetyki wiatrowej. Ornitolodzy zaś o potrzebie ochrony najcenniejszych gatunków ptaków. Czy te interesy da się pogodzić?
31.07.2026, 05:19
Najbardziej zagrożone działaniem farm wiatrowych są ptaki szponiaste. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego GDOŚ chce zmienić wytyczne dotyczące wpływu wiatraków na ptaki.
- Jakie argumenty mają ornitolodzy.
- Co o nowych wytycznych sądzi branża wiatrakowa.